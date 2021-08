Négy napja nincs víz Villány magasabban fekvő területein

Négy napja nincs vezetékes víz Villány magasabban fekvő területein – tájékoztat az ATV Híradó.

Több probléma is kellemetlenségeket okoz a Baranya megyei városban, mert a vízszolgáltató szivattyút cserél a környék egyik víztárolójánál, illetve emellett több csőtörés is történt az elmúlt időszakban. Emiatt a lakókat lajtoskocsiból látják el, ez a megoldás azonban a helyiek szerint szinte semmire nem elég. A vízhiány nem csak lakosoknak okoz gondot, de a vállalkozóknak is, például több vendéglátóhely visszamondta a foglalásait.

Több szálláshelyet érint a vízhiány.

Eddig senkit nem kellett hazaküldeni, mert mindenki hazament magától

– mondta Polgárné Kaulics Katalin panziótulajdonos.

Villány polgármestere, Mayer István azt mondta, hogy a vízszolgáltató nagy erőket mozgósít a probléma megoldására, és éppen új szivattyút helyeznek üzembe, hogy nagyobb nyomás legyen a településen. A városvezető arról is beszélt, hogy a település vízhálózata elavult, többek között a gerincvezeték is megérett a cserére.