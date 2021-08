Az MSZP, az LMP és a Párbeszéd keddi, budapesti sajtótájékoztatójukon felszólították a kormányt, hogy biztosítson ingyenes antitestszűrést a hatvanévesnél idősebbeknek – írja az MTI.

Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője hangsúlyozta, az ellenzék már régóta jelzi, felelőtlenség volt a kormánytól, hogy a kínai Sinopharm-vakcinával oltották az időseket, mert ebben a korosztályban kisebb a hatékonysága az oltóanyagnak.

A politikus szerint ezt az aggodalmat támasztotta alá a főváros által szervezett tesztelés, amelyben több mint 13 ezer értékelhető vizsgálatot végeztek. Az eredmények szerint a legtöbb oltóanyag 95 százalék feletti védettséget mutatott, míg a Sinopharm csak 74 százalékot ért el.

Az életkor előrehaladtával jelentősen csökkent a kínai vakcinával oltottak antitesttermelése, a 80 év felettiek esetében már csak 65 százalék volt ez az arány

– tette hozzá.

Barabás Richárd azt mondta, ezek nagyon ijesztő adatok, főként azért, mert álláspontja szerint egy esetleges negyedik járványhullámban éppen az idősek lesznek leginkább veszélyben a kormány hanyagsága miatt.

Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese úgy vélte, az idősek tesztelése elkerülhetetlen, hiszen ez alapozhatja meg a negyedik hullám elleni védekezési stratégiát, és ennek alapján lehetne dönteni a harmadik oltásról is. Arra szólította fel ezért a kormányt, hogy ingyenes antitestszűréssel biztosítsa az egészséghez való jogot a nyugdíjas korosztály számára.

Barabás Richárd emlékeztetett továbbá, miszerint Karácsony Gergely főpolgármester, miniszterelnök-jelölt népszavazási kezdeményezést is benyújtott ebben az ügyben.

Bangóné Borbély Ildikó az MSZP országgyűlési képviselője azt hangoztatta, „ideje, hogy a kormány a valódi problémákkal foglalkozzon”, és felkészüljön az ősszel várható negyedik hullámra. Szerinte azonban a kormánytagok nem törődnek ezzel, „tavaly is adriáztak”, most is nyaralnak. Kijelentette, hogy Orbán Viktoré és a kormányé a felelősség, ha a járvány újabb áldozatokat szed majd.