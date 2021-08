Két fertőzött meghalt, már 20 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra

Huszonhat új koronavírus-fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 672 főre nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt két beteg, így az elhunytak száma 30 029 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 749 461 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 30 182 főre csökkent. 77 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál kedd reggel közzétett adataiból.

Ami a harmadik oltást illeti, arra az eeszt.gov.hu honlapon eddig 20 ezren foglaltak időpontot, és csaknem négyezren már fel is vették azt. Az idősotthonokban is zajlik a harmadik oltások beadása. A beoltottak száma 5 628 383 fő, közülük 5 453 177 fő már a második oltását is megkapta.