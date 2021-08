Megvan a terv augusztus 20-ra, csak a Lánchíd kérdéses

Elfogadta az augusztus 20-i nemzeti ünnep biztosítási tervét a rendezvény biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a testület vezetője. Kovács Zoltán a testület ülése után elmondta: egy nyitott kérdés maradt, a Lánchíd biztosítása, mivel gyúlékony anyagok találhatók rajta a folyamatban lévő felújítás miatt. Várhatóan napokon belül meglesz a megoldás – tette hozzá.

A kormány minden idők legnagyobb szabású Szent István napi fesztiváljára készül. Ez logisztikai és szervezési szempontból is nagyobb felkészültséget igényel. Sok tízezer ember összehangolt munkájára van szükség az előkészületek és a rendezvénysorozat három és fél napja alatt. Az elsődleges szempont most is a biztonság – húzta alá az államtitkár.