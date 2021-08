120 éve ez a legmelegebb nyár

Gomolyfelhők zavarják a napsütést, és főként a Dunántúlon és az északkeleti megyékben időszakosan több lehet a felhő − olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) MTI-nek eljuttatott előrejelzésében. Ezekben a megyékben elszórtan záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak.

Északnyugat, nyugat felől estére megvastagszik a felhőzet, és többfelé alakulhat ki eső, záporeső, néhol zivatar. Délután 26 és 31 fok között alakulhat a hőmérséklet. A Dunántúlon és északkeleten, ahol több csapadék lehet, akár jégeső is várható. Néhol a szél is viharossá válhat, akár óránként 50−75 kilométeres széllökések is lehetnek.

Magyarországon az OMSZ keddre csak zivatar miatt adott ki figyelmeztető előrejelzést. Az ország nagy részén egyes szintű, sárga figyelmeztetés van érvényben. Ez alól csak négy megye jelent kivételt:

Jász-Nagykun-Szolnok,

Hajdú-Bihar,

Békés és

Csongrád-Csanád.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Szerdán a legtöbb napsütés az Alföldön várható. Napközben a záporok, zivatarok fokozatosan északkelet felé korlátozódnak, délután már kevés helyen lehet csapadék. Napközben nagy területen megélénkül a nyugati, délnyugati légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 25 és 32 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint ez a legmelegebb nyár 1901 óta. Az első két nyári hónap átlaghőmérséklete 22,9 fok volt. A június a harmadik legmelegebb, a július pedig a legmelegebb volt a múlt század eleje óta Magyarországon. Hozzátették: az augusztusi előrejelzések adatai egyelőre biztatóbbak.