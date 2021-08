Elképesztő jelenetsor játszódott le július 30-án Budaörsön az M1–M7 kivezetőjénél, ahol egy nő előbb a négy sávon sétált keresztül, majd áthuppant a beton elválasztóelemeken. A történtekről készült videót a Bpiautósok.hu osztotta meg.

Nemegyszer számolt már be az Index ámokfutó motorosokról, autósokról, de terítéken voltak már kamionosok és kerékpárosok is, azonban egy gyalogos is nagy veszélyt tud okozni, amire jó példa a fenti videó, amelyet egy autós fedélzeti kamerája készített.

Július 30-án reggel, az M1–M7-kivezetőn, az Auchan áruház magasságában kellett nagyot fékezni. Kényelmes tempóban, keresztben sétált át egy nő, aki el is kezdett átmászni az elválasztó betonelemeken

– ismertette a helyzetet a videó készítője.

Azt nem tudni, hogy mi célból és hová indult a nő, mindenesetre érdemes felkészülni az autós közlekedésben hasonló esetekre.