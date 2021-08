Újabb magyar étkezési csoda került uniós oltalom alá

Nemcsak az őrségi tökmagolajat, hanem a tuzséri almát is felvették az uniós oltalom alatt álló eredetmegjelölések nyilvántartásába.

Ezekkel együtt immár 73 oltalom alatt álló magyar agrártermék van ezen az uniós listán. Az Őrségi Nemzeti Park honlapján olvasható, hogy a tökmagolajütés a XX. század elején terjedt el az Őrségben és egészen pontosan a mai Szlovéniából került át a tökmagsajtolás hagyománya. A Vas megyei hírportál, a Vaol, is írt az uniós oltalomról és cikkükben úgy fogalmaznak, hogy "a meghatározás szerint az őrségi tökmagolaj finomítatlan növényi olaj, amelyet a kifejezetten olajsajtolás céljára termesztett tök pirított magjaiból préselnek. Tiszta, kizárólag tökmagból sajtolt tökmagolaj, minden egyéb anyagtól mentes.

Karakteres, idegen illattól, íztől mentes, viszkózus folyadék. Íze telt, selymes, fűszeres, dióra emlékeztető. Színe sötétzöld. "

Az Index megkereste az egyik termelőt és arról kérdeztük, hogy mit jelenthet az oltalom számukra, illetve a vásárlók számára. Szabó Gábor, akinek termékei már korábban védjegy elismerést kaptak az Őrségi Nemzeti Parktól, a biztonságot emelte ki.

Ha ezt a védjegyet meglátják a vásárlók, akkor nyugodtak lehetnek, hogy eredeti, hamisítatlan, adalékmentes termékhez jutnak.

Szabóék - amellett, hogy évente 3-4 mázsa tökmagot termesztenek - bérsajtolást vállalnak. Mint mesélte 3 kilogramm tökmagból tudnak 1 liter tökmagolajat sajtolni. Ez pedig lehet hidegen, vagy melegen sajtolt olaj. Ez utóbbi meglehetősen munkaigényes, szemben a hidegen sajtolással, amikor csak beöntik a magokat a darálóba, ahol a csigaprés összeroppantja a szemeket és kifolyik az olaj, amelynek hőmérséklete a folyamat során nem mehet 50 Celsius fok fölé.

Az Őrségi Nemzeti Park oldala szerint melegen sajtolásnál "az összegyűjtött magvakat először megmossák, majd megszárítják. Ezután elviszik a legközelebbi tökmagolaj-sajtolóba, ahol először ledarálják a magot, majd utána sóval, és vízzel keverik össze a darálékot, és egy fém edényben, tűzön megpirítják. Az enyhén megpirított darálék kerül a sajtoló présbe, mely kisajtolja belőle az értékes olajat. " A visszamaradó tökmagpogácsát sem dobják el, hiszen remek horgászcsalinak, de a termelők a préselés után a nagy részét magukkal viszik és megetetik a háziállatokkal.

De mire is jó a tökmagolaj?

Szabó Gábor elmondása szerint mindenféle salátához adhatjuk, de érdemes más ételeket is meglocsolni vele, ők például még körözöttre és télen a kocsonyára is öntenek belőle. Egészségügyi szempontból pedig rendszeres fogyasztása az idősebb kori prosztata problémák kezelésére kiváló, de ajánlják várandós nőknek is, csakúgy mint koleszterinszint csökkentésére, vagy éppen húgyúti fertőzések kezelésére.

