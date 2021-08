Pegasus-ügy: a kormány válaszolt is meg nem is

Magyarország demokratikus jogállam, s mint ilyen, minden személy esetében minden időben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt és jár el

– ez a sablonszöveg áll az összes válaszban, amelyeket a parlamenti képviselők által a Pegasus-üggyel kapcsolatban benyújtott kérdésekre adtak.

A Magyar Narancs emlékeztetett arra, hogy a napokban járt le több, az ellenzéki képviselők által benyújtott írásbeli kérdésnek a válaszadási határideje. Szél Bernadett azt kérdezte Varga Judit igazságügyi minisztertől július 19-én, hogy

Ki és mikor vásárolta meg a magyar állam részéről az NSO nevű izraeli cég Pegasus elnevezésű kémprogramját, és kik vettek részt a tranzakcióban? Mennyibe került a szoftver?

Ki mikor és milyen indokkal adott engedélyt magyar újságírók, üzletemberek, ügyvédek, ellenzéki politikusok megfigyelésére? Ön hivatalba lépése óta adott engedélyt ezekre a megfigyelésekre?

Ki és milyen szempontok szerint választotta ki a megfigyelési célszemélyeket, és milyen jogszabályi hivatkozás alapján került sor a nem bűnüldözési és -megelőzési célú megfigyelésekre, lehallgatásokra?

Mely nemzetbiztonsági/titkosszolgálati szerv és milyen időtartamban bonyolította a megfigyeléseket? Kik és mire használták, illetve hol tárolták a megszerzett információkat?

Indul-e vizsgálat annak megállapítására, jogszerűek voltak-e a megfigyelések?

Varga Judit nevében augusztus 3-án Völner Pál államtitkár válaszolt, hozzá tartozik ugyanis a titkos megfigyelések engedélyezése. Az államtitkár a kérdésekre adott válaszában a fenti sablonszövegre szorítkozott, és csupán annyit tett hozzá, hogy „A Belügyminisztériumnak a témában adott nyilatkozatait megerősítve tájékoztatom, hogy Magyarországon 2010 óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok illegális megfigyelést nem folytattak és nem folytatnak”.

Hasonló választ kapott Mesterházy Attila is, aki arról érdeklődött Szijjártó Péternél, hogy a külügy felügyelete alatt álló Információs Hivatal használta-e a kémszoftvert. Szijjártó nevében Sztáray Péter András államtitkár válaszolt, ő annyiban kiegészítette a fenti sablonszöveget, hogy az említett eszközök használatára feljogosított szerveket „kormányzati és kormányzattól független intézmények” rendszeresen ellenőrzik. Ezután ő is azt állítja, hogy a 2010 májusa óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok nem folytattak illegális megfigyelést, és hogy ezt „A lefolytatott ellenőrzések eredményei is alátámasztják”.

Eközben Pintér Sándor belügyminiszter Jakab Pétertől kapott számos kérdést a Pegasus-ügyben. Pintér személyesen adott választ Jakab kérdéseire, amelyben egyrészt megismételte a fentebb leírtakat, másrészt viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy az adatgyűjtő eszközökre vonatkozó információk „minősített adatok”, amelyeket a magyar kormány – a világ más kormányaihoz hasonlóan – kiemelt védelemben részesít.

Feltett kérdéseire kizárólag az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága zárt ülésén van lehetőségem válaszolni

– írta a miniszter ennek nyomán, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy aki minősített adatokkal visszaél, az nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.