Hivatalos vizsgálatot indítottak a Pegasus-ügyben

A hatóság csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a sajtóban megjelent hírekkel összefüggésben indított vizsgálatot, amelyek szerint

egy nemzetközi oknyomozás révén kiderült, hogy számos országban telepítették meghatározott célszemélyek telefonjára az izraeli NSO által kifejlesztett kémprogramot, a Pegasust.

A hatóság közölte, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvények alapján indította meg a vizsgálatot Hozzátették: az üggyel kapcsolatban az eljárás végéig egyéb információt nem közölnek.

Az ügyben ellenzéki képviselők is érdeklődtek a kormánynál, amire a minap érkeztek meg a hivatalos válaszok. A történtek miatt már az is felmerült, hogy Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságában is meghallgatnák.

Magyarország egy a tízből

Egy nemzetközi együttműködés eredményeként derült ki, hogy tíz ország – köztük Magyarország – kormányzata megvásárolta az NSO nevű izraeli cég Pegasus nevű kémprogramját. A megfigyelt személyek között szerepel

egy ellenzéki városvezető, Gémesi György gödöllői polgármester,

Aszódi Attila paksi bővítésért felelős volt államtitkár,

négy újságíró, köztük a Direkt36 két munkatársa,

Bánáti János, az ügyvédi kamara elnöke és kilenc másik magyar ügyvéd,

egy fotós, aki együtt dolgozott egy amerikai újságíróval a Kreml-közeli orosz pénzintézet, a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti székhelyéről szóló cikken,

a milliárdos vállalkozó, Varga Zoltán, a 24.hu-t is kiadó Centrál Médiacsoport tulajdonosa,

Chikán Attila közgazdászprofesszor, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere, aki Varga Zoltán vendége volt egy 2018-as vacsorán,

a G-napig Orbán Viktor fő szövetségesének számító Simicska Lajos egykori Fidesz-pénztárnok fia,

valamint a CEU egykori diákja, Adrien Beauduin, akit egy 2018-as kormányellenes tüntetésen vettek őrizetbe.

A Guardian korábban azt írta, hogy a Pegasus magyarországi használatáról Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu akkori izraeli miniszterelnök egyik 2017-es találkozóján születhetett megállapodás. Bár az NSO egyik korábbi alkalmazottja megerősítette, hogy Magyarország ügyfél, maga a cég azt is tagadja, hogy elfogad utasításokat az izraeli kormánytól. Az Orbán-kormányzat határozottan cáfolja, hogy Magyarországon törvénytelen adatgyűjtés folyt volna, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Pegasus-botrányt politikai hisztériának nevezte.