Magyarországot elérte a hidegfront, ezért sokfelé kell számítani záporokra és zivatarokra, de helyenként felhőszakadásra és jégesőre is van esély − írja az Időkép. A zivataroktól függetlenül is élénk lesz a légmozgás, akár viharossá is válhat a szél.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése azt mutatja, hogy leginkább az ország nyugati és északnyugati részein várható zivatar, amelyek napközben kelet és északkelet felé terjed el. Estétől északnyugat felől csökken, illetve egyre inkább megszűnik a zivatarhajlam.

A zivatarok nagy mennyiségű csapadékot hoznak, néhol akár a 35 millimétert is meghaladja. A zivatarokat erős, viharos széllökés kísérheti, amihez néhol jégeső is társul. Elsősorban az ország keleti, délkeleti felén csütörtökön a déli, késő délutáni órákban heves zivatarok létrejöttére is van esély, ezeket a felhőszakadás mellett, károkozó szélroham és nagyobb méretű jég is kísérheti.

A délkeleti megyékben és az Alföld északi részein akár ezt meghaladó erősségű károkozó szélroham is előfordulhat. A legrosszabb forgatókönyv szerint ezeken a területeken nem kizárt a 100 kilométer per órát meghaladó szélroham sem, így ezekre a területekre a piros riasztás is indokolt lehet.

Az OMSZ zivatarok miatt az ország egészére adott ki figyelmeztető előrejelzést, a legnagyobb, piros fokozatot az ország keleti, délkeleti részére.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Felhőszakadás miatt Magyarország egész területén egyes szintű figyelmeztető jelzés van érvényben felhőszakadás miatt.