Amint arról korábban beszámoltunk, Tucker Carlson, az amerikai Fox News ismert riportere, Donald Trump és Orbán Viktor politikájának nagy rajongója Magyarországra látogatott, és egy egész hetet itt tölt. Úgy tudni, programjába beiktatott egy interjút is a magyar kormányfővel, augusztus 7-én pedig a Mathias Corvinus Collegium fesztiválján fog előadást tartani. A Foxon sugárzott friss adása szerint pedig a déli kerítést is megnézte a magyar–szerb határon.

Tucker Carlson nagy megelégedéssel beszélt a magyarországi határvédelmi intézkedésekről. Felidézte, hogy annak idején, a 2015-ös migrációs hullám megindulásakor Magyarország szembehelyezkedett az Európai Unió befogadó politikájával – ezen belül is fő ellenfélként Angela Merkel Németországára helyezte a hangsúlyt, amit a trumpizmus lelkes követőjeként ismert riporter az unió tényleges vezetőjeként jellemzett, sőt:

Kijelentette, hogy az Európai Unió igazából a Német Birodalom.

Carlson ezt követően a magyar–szerb határnál készített felvételeket ismertetve egyebek között megjegyezte, hogy a magyar határzár igazából nem is egy konkrét fal, csupán egy drótkerítés, s azt a következtetést vonta le, hogy a határok megvédéséhez nincs szükség nagy költségvetésre, sem csúcstechnikára, csak akaraterőre.

A riporter magyarországi látogatása egyébként az amerikai média figyelmét sem kerülte el, több platformon is hosszú írást szenteltek Orbán Viktor rendszerének és kapcsolatának az amerikai republikánusokkal és szimpatizánsaikkal. Egy, a National Review-n megjelent átfogó véleménycikk ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy sokan a konzervatívok és a liberálisok közül is úgy alkotnak sommás véleményt a magyarországi állapotokról, hogy igazán behatóan nem ismerik azt, s arra a megállapításra jutott, hogy Magyarország szerepét világszerte túlhangsúlyozzák „mindkét oldalon”, ugyanis az általa populista konzervatív, nacionalistának nevezett berendezkedések más, közép-európai országokban is tetten érhetők – példaként Lengyelországot és Szlovákiát említette.

A migráció kérdését a National Review szerzője is kiemelte, amit szerinte a magyar kormány sikeresen dramatizált, s politikai tőkét tudott kovácsolni abból, hogy szembehelyezkedett az Európai Unió nagyhatalmaival.

Egy, a Business Insideren megjelent értekezés viszont ezzel szemben azt taglalja, hogy Tucker Carlson magyarországi látogatása annak jele, hogy egy autoriter, bevándorlásellenes berendezkedéssel az amerikai szélsőjobb számára mutasson példát. A szerző Orbán Viktort egy „xenofób, LMBTQ-ellenes, autoriter személyként” jellemezte, aki 11 éve van hatalmon, és aki tavaly nem titkoltan támogatta Donald Trump elnök újraválasztási kampányát. A szerző úgy vélekedett, hogy

számos amerikai konzervatív úgy tekint a magyar miniszterelnökre, mint Donald Trump sikeresebb formájára,

és egy olyan figurára, aki az amerikai jobboldal számára szolgálhat egyfajta modellként.

Tucker Carlson látogatásával szerinte egyebek között Orbán Viktor antidemokratikus kormányzási stílusát is reklámozza, ami aggodalomra ad okot az amerikai konzervatívok jövőbeli irányvonala szempontjából. A szerző Ruth Ben-Ghiat-t, a New York Egyetem történészét és „erősember-szakértőjét” idézte, aki szerint Carlson világa „riasztó mértékben” igazodik Orbánéhoz. Az egyetemi oktató úgy fogalmazott:

Orbán vitathatatlanul a legsikeresebb vezetők közé tartozik a választási önkényuralom megteremtésében… Megtartotta a demokrácia burkolatát, miközben a választásokat színlelt eseményekké változtatta.

A cikk szerzője szerint Tucker Carlson komoly lendületet ad Orbán Viktor arculatának, miközben figyelmen kívül hagyja autokratikus vezetését.

