Itt a rendelet, több egészségügyi ellátásra is csak védettségivel, negatív teszttel lehet menni ezután

A kormány még a tavasszal, a harmadik hullám végéhez közeledve döntött arról, hogy ismét el lehet érni az előre tervezhető egészségügyi beavatkozásokat is, viszont ezeket PCR-teszthez kötötték, amin sokan felháborodtak.

Nemrég Kozma Ákos ombudsman is kifogásolta, hogy nincs megfelelő törvényi szabályozás ebben a kérdésben. Erre reagálva a kormány azt ígérte, hogy rendeleti úton szabályozza a kérdést, most pedig meg is jelent az erről szóló rendelet.

Ebben azt írták, a tervezhető fogászati ellátáson, rehabilitációs ellátáson vagy invazív beavatkozáson – leszámítva ezek közül a vérvételt és az injekciók beadását – csak azok a hatodik életévüket betöltött betegek vehetnek részt, akik:

a koronavírus ellen védettek (és ezt védettségivel igazolvánnyal igazolják is),

vagy a tervezett ellátást, beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal – SARS-CoV-2 PCR-teszt – és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigéngyorsteszttel igazolják, hogy a vizsgálat időpontjában nem fertőzöttek.

Ugyanezek a feltételek ráadásul a beteget kísérő személyekre is vonatkoznak, tehát ők is csak akkor léphetnek be az intézménybe, ha a fentieknek megfelelnek.

Hozzátették azt is, hogy a nem védett, invazív beavatkozásra jelentkező személyek esetében – ha ennek kockázata szakmai szempontból elhanyagolható – a szakorvos döntése alapján tesztek nélkül is el lehet végezni az ellátást.

A rendeletben azt is rögzítették, hogy „a koronavírus ellen nem védett személy részére a vizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni”, ha

A beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be,

a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja

vagy a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid–19 elleni oltóanyaggal nem oltható be.

Ugyanez pedig a kísérőkre is vonatkozik, amennyiben nem védettek a vírus ellen.

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és egészen a 2021. évi I., a koronavírus elleni védelemről szóló törvény hatályvesztéséig érvényben marad.

