Otthagyta felesége L.L. Juniort

Elköltözött L.L. Junior felesége, Körtvélyessy Kinga a zenésztől. A Blikk úgy tudja, hogy kislányukat, Lilit is magával vitte. Azt egyelőre nem ismert, hogy a szakítás végleges, vagy átmeneti. Körtvélyessy Kinga egy fővárosi albérletbe költözött törökbálinti otthonukból.

A pár életében nem ez az első komoly hullámvölgy. A zenész és párja 2016-ban ismerkedett meg egymással, 2017-ben pedig már jegyesek lettek. Kapcsolatuk viharos volt, többször szakítottak, 2018-ban pedig úgy tűnt, végleg más utakon folytatják tovább az életüket.

Mind a ketten csalódtunk a másikban, és azt hiszem, mást is láttunk bele egymásba, mint ami a valóság. Mást vártunk egymástól és a kapcsolattól. Szomorúan, de külön várjuk most, hogy a jóisten jó irányba tereljen minket, és jöjjön egy sugallat, hogy mi is a mi utunk