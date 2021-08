A tűzgyújtási tilalom még érvényben van két megyében

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye kivételével mindenhol megszűnik a tűzgyújtási tilalom péntektől − tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-t. Az elmúlt 72 órában az ország jelentős részén elérte a csapadék mértéke a 15-20 millimétert, egyes területeken pedig ezt jelentősen meg is haladta, ami a tűzveszély csökkenését eredményezte.

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében továbbra is tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok kétszáz méteres körzetében.

Az erdők területén továbbra is csak a kijelölt helyen lehet tüzet gyújtani. Ez akkor is így marad, ha a tűzgyújtási tilalom megszűnik. A kijelölt helyeken is figyelni kell rá, hogy csak szélcsendes időszakban lehet tüzet gyújtani, hogy semmilyen veszélyt ne jelentsen a környezetre. A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha már nem használjuk, gondoskodjunk arról, hogy biztonságosan el legyen oltva – figyelmeztetnek.

Fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet. A tűz őrzéséről és eloltásáról, a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az egész országra tűzgyújtási tilalmat adott ki az illetékes hatóság. A tilalmat azért rendelték el, mert a hatalmas hőségben könnyebben terjed a tűz. Csütörtökön azonban elérte Magyarországot a hidegfront, ami miatt országszerte jelentősen csökkent a hőmérséklet.