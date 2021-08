A mentők még ki sem értek, már megszülte kislányát

Az édesanyának a nagyobbik lánya is percek alatt jött a világra.

Olyan gyorsan született meg egy kisbaba még kedden Bábolnán, hogy a mentők sem értek ki a vajúdó anyához. Mivel az apa dolgozott, a 19 éves lánya segített az anyának a szülés közben. A kiérkező mentők kórházba vitték az újszülött kislányt és az anyát, mindketten jól vannak.

Az édesanya a szülés részleteibe is beavatta az RTL Klub Híradóját.

Itthon kezdődött, már két napja vajúdtam. A második nap végén berohantam a mosdóba, majd rohantam ki az ágyba, négykézlábra, úgy, hogy a pici feje már kint volt. A nagyobbik lányomra támaszkodtam, kértem, hogy hívja a mentőt. Ők próbáltak instrukciókat adni, de addigra már kint volt a baba

– mesélte Szuknai Mária.

A szülésnél segédkező nagylánya, Andrea elmondta, hogy mivel tudott arról, hogy ő is rohamszüléssel született, ezért nem lepődött meg, de azért megijedt. Mindvégig édesanyja mellett volt, a mentőket is hívta, a hívás a a bábolnai mentőállomásra futott be.

Bár a bajtársak perceken belül a helyszínre érkeztek, a kisgyermek a vártnál korábban jött világra. Azonnal felsírt, a vizsgálatok után stabil állapotban szállították kórházba az édesanyát és gyermekét

– közölte az Országos Mentőszolgálat.

Pénteken már haza is engedték őket a kórházból, a család jelenleg otthon piheni ki a szokatlan szülés fáradalmait.