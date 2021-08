Szlávik János: Mindenki virológus lett ebben az országban

A virológus szerint a harmadik oltás egyeseknek fontos lehet, de ennél még fontosabb, hogy meggyőzzék az oltatlanokat. Szlávik beszélt arról is, hogy a negyedik hullám elkerülhetetlen, de a vakcinának köszönhetően van rá esély, hogy megússzuk a nagyobb lezárásokat.

Augusztus 1. óta hazánkban a harmadik oltás felvételére is lehetőség van, de sokan hezitálnak, hogy beadassák-e. Szlávik János a Mandinernek arról beszélt, hogy ez elsősorban a koruknál vagy az immunrendszerüknél fogva alacsonyabb a védettséggel rendelkezők számára lehet fontos.

Ilyenek a hatvan év felettiek, az immunhiányos, daganatos, hematológiai betegek, a szervátültetettek, vagy immunrendszerüket károsító kezelésben részesülők. Azt eddig is tudtuk, hogy náluk, és az időseknél alacsonyabb az oltások adta védettség, ám úgy tűnik, hogy ez fokozható egy harmadik oltással. Ezért nekik mindenképpen javasolt a harmadik oltás. Az elhíresült két kínai vakcinát kapók közül sokan úgy gondolják, nem védettek, ezért ők, ha kérik, kaphatnak harmadikként egy más típusú vakcinát is

– mondta a lapnak a virológus, aki a kezdetektől fogva úgy véli, hogy minden Magyarországon törzskönyvezett vakcina megvéd minket a súlyos betegségtől. Leszögezte, hogy semmi alapja nincs azoknak a kijelentéseknek, miszerint a kínai vakcina nem hatékony.

A Fővárosi Önkormányzat ingyenes antitestmérése reagálva elmondta, hogy a védettséget nem csak az antitestszint határozza meg, hanem az is, hogy az oltást kapók hány százaléka fertőződik meg a betegséggel, lesz súlyosan beteg, vagy veszti életét. A hatékonyság mérésére számos módszer és teszt létezik, ezért lehetséges, hogy a Semmelweis Egyetem szűrései a Sinopharm vakcinára vonatkozóan pozitívabb eredményt hoztak.

Az a baj, hogy nagyon súlyos szakmai kérdéseket engedtek rá a lakosságra, mindenki kis virológus lett

– kommentálta az elmúlt hetek ellenanyagszint körüli vitáit, hozzátéve, hogy a harmadik oltás fontos lehet, de még ennél is fontosabb, hogy mindenki megkapja az első két oltást.

Az infektológus főorvos kitért arra is, hogy bár csak csak kevesen, de most is vannak delta-variánssal fertőzött betegek a Dél-pesti Centrumkóházban. Kijelentette, hogy