Ponyvával takart kordonokkal védték Tucker Carlsont a rajongóktól

Ez a legfurább dolog, ami valaha történt velem

– ezzel a mondattal kezdte beszédét Esztergomban a Fox News népszerű műsorvezetője, Tucker Carlson. Az amerikai jobboldal fenegyereke az elmúlt napokban itthon is közismertté vált, Tucker ugyanis a héten Magyarországon tartózkodik. Napi rendszerességgel megjelenő műsorát innen készíti el, közben interjúzott Orbán Viktor kormányfővel és meglátogatta a migrációt megállító déli határszakaszt is. A megosztó médiaszemélyiség kalandját persze a hazai és a nemzetközi média is feszült érdeklődéssel követi.

Tán a fideszes nyugdíjasok hozták zavarba?

Szombaton Tucker a kormányzati agytröszt, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány által rendezett fesztivál fő műsorszámaként állt a nyilvánosság elé. Mivel nem szokott az ilyen szerepléshez, először a fura helyzetre hívta fel a figyelmet. A felütéssel nehéz vitatkozni. Esztergom főterén nem csak nagy tömeg volt kíváncsi Tucker gondolataira, de a társaság is izgalmasra sikerült. Megjelentek az amerikai zászlót lobogtató Trump-hívek, kormányközeli médiaszemélyiségek, vasalt inges elitkollégisták és Fidesz-szavazó nyugdíjasok is.

A kémia azonban működött a szubkultúrák között, nagy röhögések, lelkes tapsviharok és békemenetre emlékeztető bekiabálások kísérték a bő félórás beszédet.

Ehhez persze mindenekelőtt Tucker Carlson kellett. Lehet ugyanis vitatkozni a jobboldali újságíró véleményével, retorikai képességét, szaktudását nem lehet vitatni. Bár a showmannek jobban áll, mikor az amerikai aktuálpolitikai folyamatokra, a mainstream média bakijaira reagál, Tucker azért így is kitett magáért. Beszédét a sokat kritizált magyar illiberális demokrácia, valamint a piedesztálra állított, demokraták vezette Egyesült Államok közötti ellentétekre hegyezte ki.

Mindazok a vádak, amelyek Magyarországgal szemben megfogalmazódnak, tulajdonképpen pont, hogy az amerikai realitásra igazak

– mondta Tucker. Nem kímélte a liberális elitet, ahogyan műsorában mindig, most is a kettős mércére, a fősodor álszentségére hívta fel a figyelmet.

Barack Obama soha nem dolgozott a versenyszféreában, egész életében adópénzből élt. Mégis a harminc millió dolláros birtokán ünnepelte hatvanadik születésnapját, ahol kétszáz fős stáb szolgálta ki a vendégeket

– folytatta a showman, hozzátéve, hogy az ellentmondásos részletekről a CNN mindig elfelejt tájékoztatni. Sokat beszélt a bevándorlásról is. Szerinte az Egyesült Államok elhibázott migrációs politikája nagyban hozzájárul ahhoz a szenvedéshez, amivel a mexikói határon a bevándorlók szembesülnek. Ezzel szemben, Magyarország hatékonyan kezeli a problémát, egyszerűen azért, mert a kormány elkötelezte magát a megoldás mellett.

Orbán is ott van?

Beszédét Tucker – tőle szokatlan módon – egészen mély témákra futtatta ki. Elmélkedett a fizikai és természeti szépségről, a biztonságról és a nyitottságról. Csattanóként pedig, mindezen értékeket Magyarországra vetítette le, zavarba ejtő dicséret-cunamival zárva az előadást.

Nem is gondolják kis országuk, milyen provokatív a külvilág számára

– hangzott a végszó. Szerinte ugyanis a nyugati világot rosszul vezető politikusokat rendkívül irritálja az, hogy Magyarország nyitott, biztonságos és pozitív hely maradt.

Na mivan, Orbán is odabent van?

– ezt már egy amerikai rajongó mondta a biztonsági őrnek kacsintva, miközben Tucker Carlsonra vártunk. A beszéd után pár újságíró és a Trump-hívek irányjelzőjét, MAGA-baseball sapkát viselő republikánusok zsúfolódtak össze annak az épületnek a bejáratánál, ahova Tuckert menekítették.

Merthogy az amerikai újságírót szürreális óvintézkedésekkel védték.

A helyszínül szolgáló, szabadtéri színpad mögötti épület bejáratát fekete ponyvával lefedett kordonnal biztosították, vagyis Tuckerhez nem hogy nem szólhattak hívei, de rá sem nézhettek. Ezt a biztonsági őrök a kordon durva taszigálásával adták a jelenlévők tudtára, mikor a showman megkülönböztető jelzéssel felszerelt, luxusautókkal távozott a fesztiválról.