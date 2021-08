Fordulni akart kocsijával az Operettszínház színésze, egy kamion bedarálta

Kis híján halálos balesetet szenvedett Peller Károly, az Operettszínház színésze, miután egy teherautóval ütközött össze. A Blikk azt írja, csodával határos, hogy a színész megúszta a balesetet.

A bulvárlap úgy tudja, Peller Károly az elmúlt közel három hónapban több ezer kilométert vezetett, előfordult, hogy délelőtt Sopronban próbált, este pedig már Szegeden lépett fel. Megkeresésükre a művész úgy fogalmazott, Valószínűleg annak köszönhető, hogy megúszta szárazon, hogy egy kereszteződésben történt a dolog.

Két kamion haladt egymás mögött, az első jobbra kanyarodott, a másikról azonban azt hittem, egyenesen megy tovább, így besoroltam mellé, hogy én is jobbra forduljak mellette. Figyelmetlen voltam, nem vettem észre, hogy indexel, és már elindult felém. Csak a hatalmas kereket láttam, és hogy bedarálja a tükröm. Attól féltem, engem is be fog