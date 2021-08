A mangalicákat hátrahagyva szeleltek el a malaclopók

Egy jászdózsai tanyáról mangalicákat loptak el a feltételezett hevesi elkövetők a megalapozott gyanú szerint – közölte a rendőrség. Az egyenruhások a bejelentés után fél órán belül elfogták a feltételezett tetteseket.

Vasárnap az éjjeli órákban ismeretlenek rontottak be egy bekerített tanya udvarára, ahonnan tíz mangalicát is eltulajdonítottak a sértett állományából. Magukkal vittek egy gázpalackot és egy motoros szivattyút is.

A tulajdonos ezután bejelentést tett a Jászberényi Rendőrkapitányságon, a járőrök pedig azonnal elindultak a helyszínre. Útközben feltartóztattak egy gyanús személygépkocsit, ami Jászdózsa külterületén közlekedett. A sofőrökön kívül négy mangalica szorongott a járműben.

A járőrök ezután ellenőrizni akartak egy járművet, amely a tanya bekötő útjáról hajtott ki. Az ebben ülők megtagadták a rendőri intézkedést, majd autójukat hátrahagyva elfutottak. Ebben a járműben a rendőrök ugyanis megtalálták a többi mangalicát és a gázpalackot is.

A hevesi férfiakat az elfogásuk után előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra. Az állatokat és a lopott tárgyakat az egyenruhások lefoglalták, majd a tulajdonosoknak sértetlenül visszajuttatták.

A Jászberényi Rendőrkapitányság az ügyben eljárást folytat lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt.