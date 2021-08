Kritikus helyzetben a Velencei-tó

Hosszú távú, fenntartható megoldást keres a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a Velencei-tó helyzetének megoldására – jelentette ki Krakkó Ákos, az alapítvány kommunikációs vezetője hétfőn a közszolgálati rádió reggeli műsorában.

A beszélgetés témája a tömeges halpusztulás és az alacsony vízszint volt. Krakkó Ákos közölte: a Velencei-tó körül kialakult helyzet a politikai diskurzus részévé vált, ahhoz pedig szerinte nem kell szakértőnek lenni, hogy aki akarja, belássa: a tó jelenlegi helyzete jobb megoldásért kiált.

A kommunikációs vezető hozzátette, hogy ahhoz viszont szakértőnek kell lenni, hogy az ügyben valóban hatásos megoldás szülessen, ami egyben hosszú távon képes lesz megoldani a helyzetet.

Krakkó Ákos megjegyezte: a tó vízszintjének csökkenése nem új keletű, még akkor sem, ha most „kritikus méreteket is öltött”. Felidézte azt is, hogy a tó 1866-ban teljesen kiszáradt, medrében pedig huszárok gyakorlatoztak. De az elmúlt harminc évben „többször volt már kritikus a helyzet”.

Krakkó Ákos arra is emlékeztetett: korábban már sikerült megoldani a kritikus vízügyi kérdéseket a szakemberek álláspontját meghallgatva, példaként a Balaton vízügyi helyzetének rendezését, illetve a felső-tiszai hulladékkiemelő gépet említette.