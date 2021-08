20 kutyát gyilkolt meg egy titokzatos idegen Kaposvár közelében

Két hét alatt mintegy húsz kutya esett áldozatul egy titokzatos ebgyilkosnak a Somogy megyei Gigén, egy Kaposvártól mintegy 25 kilométerre fekvő településen – számolt be a Somogy Megyei Hírportál.

Az ismeretlen fagyállóval vagy patkányméreggel mérgezi a házi kedvenceket, emiatt háborog a község, a kisgyermekes családok pedig félnek. A falu lakóit rendkívül sokkolja, hogy sok kölyökkutya is áldozatul esett az irtószeres ámokfutásnak.

Az egyik kutyatulajdonos a portálnak elmesélte, hogy csak két hétig volt velük a kiskutyájuk, és a gyermeke nagyon fájlalta az elvesztését. Egy másik nő pedig arról számolt be, hogy az ebe hányt, aztán egy napig csak feküdt, mielőtt kínok között kimúlt volna. Most félti a másik kutyáját, nem is engedi ki az udvarból. Egy férfi pedig azon háborgott, hogy mi lesz akkor, ha egy kisgyermek veszi fel a földről a kihelyezett mérget?

„A polgárőrség az esetek óta sűrűbben járőrözik, és kamerarendszer működik a településen” – mondta Bálint Ildikó polgármester a lapnak.

Üzenem a tettesnek, hogy ne reménykedjen, le fogjuk buktatni, és elnyeri a büntetését!

A kegyetlen eseménysorozatról az állatvédőket is értesítették. Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke azt mondta: a kutyamérgezés sajnos visszatérő jelenség vidéken.