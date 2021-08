Napi hírösszefoglaló: Messi Párizsban, rettegés az Örsön, abúzus a bársonyfüggöny mögött

BELFÖLD: Mindenhol alacsony, csak egy helyen mérsékelt a koronavírus-koncentráció a szennyvízben. Egy hangos, agresszív banda tartja rettegésben azokat a békés járókelőket, akik Budapesten az Örs vezér terén próbálnak közlekedni. Az elégedetlenség nyomán a rendőrség fokozott rendőri jelenlétről tájékoztatta szerkesztőségünket.

KÜLFÖLD: Hat új szabályt akar hatályba léptetni a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány őszi hullámának megfékezése érdekében. Íme a részletek. Szexuális erőszak miatt beperelték Károly herceg öccsét, András herceget. Görögország soha nem látott méretű katasztrófával néz szembe.

KLÍMAJELENTÉS: A főbb megállapítások mellett foglalkoztunk azzal is, mi vár Magyarországra. Szélsőségesebb áradásokat lehet majd megfigyelni, és az erdőtüzek hazánkban is felcsapnak. Hogy ez milyen rémisztő tud lenni, azt egy görög képgalériával demonstráltuk. De arról is írtunk, mi vár gyermekeinkre jelen helyzetben.

COVID: Többször felmerült, hogy az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinák bizonyos esetekben a szív izomzatának, a szívet körülvevő hártya, a szívburok gyulladásához vezethetnek. Immunológus szakértőnk feltárta az igazságot. Nem oltatta be magát a brit család, egy hét alatt mindhárman meghaltak.

GAZDASÁG: Kína bajban, a delta-variáns megrengetheti gazdaságát. A vírus terjedésének megfékezésére hozott intézkedések visszavethetik a gazdasági növekedést és csapást mérhetnek a kínai tőzsdére.

KULTÚRA: Újabb színházi botrány: verbális abúzus, fenyegetés és kisebb súlyú fizikai erőszak miatt tettek panaszt Perjés János, a Spirit Színház alapító-tulajdonosa ellen. Közeleg Fabricius Gábor nagyjátékfilmje. Nem vígjáték készül, 1983 nyomasztó kulturális légköréről derül ki egy s más.

OLIMPIA: Noha az olimpiának vége, híreket még bőségesen szolgáltat Tokió. Az Index kiküldött tudósítói lazíthattak egyet, a sportesemények közvetítése után jutott idejük egy kis tokiói városnézésre is. Az Index olvasóinak megírtuk azt is, hogy doppingdíler turbózta bajnokká Tokió sprintersztárját.

FOCI: Repülőgép landolását talán még nem várták így, mint Lionel Messiét. A Barcelonától távozó klasszis a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Paris Saint-Germainhez igazol kettő plusz egy évre. A hivatalos bejelentésre holnap kerül sor, Messi már Párizsban van. Örülni a magyaroknak is lesz okuk: újra Magyarországra látogat Ronaldo. Csapata Katarral vív felkészülési mérkőzést szeptemberben a debreceni Nagyerdei Stadionban.

