Az Örs vezér téri banda terrorja folytatódik

Az Örs vezér tér a főváros legforgalmasabb közlekedési csomópontja. Van itt metró és HÉV végállomás, buszok, trolibuszok megállói, de a teret több villamosjárat is érinti. A közterület forgalma a nagy budapesti pályaudvarokén is túltesz, több mint 150 ezer ember száll fel itt naponta a különböző tömegközlekedési eszközökre.

Hiába foglalkozott a tér közbiztonságával már több újságcikk, azoknak eddig nem sok hatásuk volt, hacsak annyi nem, hogy a banda tagjai rajtaütöttek az egyik laptársunk szerkesztőségén, és megfenyegették az ott dolgozó kollégákat.



Pedig márciusban a BKK közbiztonsági akciót ígért, annak érdekében, hogy megtisztítsa, és rendezettebbé, élhetőbbé tegye az Örs vezér terét.

Az Indexhez most egy kétségbeesett olvasói levél érkezett, kérve, hogy foglalkozzunk „ezzel a minden budapestit nyomasztó, objektív szemmel is fennálló és valójában politikától független problémával.”

Eleget teszünk a kérésnek, bízva abban, hogy az illetékesek – a kerületi önkormányzat, a rendőrség, a közterületfelügyelet és a BKK – végre felfigyelnek, és helyreállítják az Örs vezér tér közbiztonságát.

Olvasónk XVI. kerületi lakos, aki – mint fogalmaz – „sajnos” munkába járáskor napi szinten kel át a téren. A galeriről azt írja, hogy az változó összetétellel legalább 2019 eleje óta keseríti meg a járókelők mindennapjait.

Üvöltöznek, isznak, sokszor láthatóan be vannak drogozva, és a BKK semmilyen érdemi választ nem adott eddig az ezzel kapcsolatos megkereséseinkre. Inkább egyfajta valóságtagadó és önfényező, felelősséghárító kommunikáció volt rájuk jellemző a problémával kapcsolatban.

A metró bejárata konkrétan életveszély – folytatódik a helyzetjelentés. Egyszer az egyik bedrogozott férfi egy véletlenszerűen kiválasztott, munkából hazaigyekvő járókelőt megtámadott és alaposan megvert a délutáni órákban, máskor pedig a reggeli órákban egy idős embert támadtak meg a metró bejáratánál, és őrjöngve bántalmazták, mígnem a füle vérezni kezdett.

Azóta is napi szinten ott vannak a bejáratnál, ordítoznak, fenyegetőznek, kéregetnek. Nem egyszer a metrón alszanak nappal, módosult tudatállapotban. A metró bejáratánál a katatón, zombi állapottól az őrjöngésig vegyes a skála, egy azonban stabil: majdnem mindennap ott vannak, és kortól nemtől függetlenül szinte mindenki fél tőlük.

Bár olvasónk megtermett férfi, így fogalmaz:

Egy friss Facebook-bejegyzés arról tanúskodik, hogy a banda terjeszkedik, már a metrón is garázdálkodnak:

„Mostanában már nemcsak a tér és az aluljáró érintett, a metrón is járnak körbe, és agresszívan követelőznek, egyik nap is volt egy ilyen félelmetes élményem: a nem józan és/vagy szer hatása alatt álló négytagú banda ordítva kéregetett és ütögetett is egyes embereket. Főleg akik nem adtak. Nem örülnék, ha a gyermekem pár év múlva mondjuk nap mint nap erre járna egyedül az iskolába.”