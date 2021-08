Fejest ugrott a tóba, mentőhelikopter vitte kórházba

Egy fiatal férfi a partról ugrott fejest a sekély vízbe, ám olyan szerencsétlenül érkezett, hogy azonnal látszott: nagy a baj. A partra egy strandoló húzta ki, közben a szolgálatot teljesítő vízimentő is odaért. Ő riasztotta a mentőszolgálatot, három egységgel, köztük egy mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre.

A sérültet végül légi úton szállították Szegedre. Állapota súlyos, gerincsérülést szenvedett.

Makra Gábor, a strand üzemeltetését ellátó SÖV Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az ügyet kivizsgálták és szemtanúk elmondása alapján kiderült, hogy

a férfi erősen ittas állapotban volt.

Több táblán is felhívjuk a vendégeink figyelmét, hogy alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem mehet be a vízbe. Az pedig tény, hogy a part mentén sekély a víz, a mélységet jelzőtáblák is mutatják, így ott semmiképpen nem ajánlott fejjel előre ugrálni