Az Örs vezér tere olyan hely, ahol még a polgármester is rendőrt hív

A héten több cikkben is foglalkoztunk az Örs vezér terén kialakult tarthatatlan állapotokkal. Sánta András riportjából kiderült, hogy egy hangos, primitív, agresszív kisebbség terrorizálja a főváros legforgalmasabb közlekedési csomópontját. A téren több mint 150 ezer ember száll fel naponta a különböző tömegközlekedési eszközökre, de egy néhány fős szedett-vedett galeri, amelyet a köznyelv csak Örs vezér téri bandaként emleget, rettegésben tartja a környéket, a közlekedőket.



A rettegést ez esetben már nem csak a verbális fenyegetés jelenti, hiszen riportunk hatására olvasóink konkrét fizikai támadásról is beszámoltak az Indexnek.

Rendszeresen odamennek a járókelőkhöz, és jobb esetben csak lökdösik őket, de többször előfordult, hogy ordítoztak és meg is ütöttek embereket. A metróra simán felengedik őket, ott is szoktak cirkuszolni.

Egy másik olvasónk pedig így fogalmazott az Örs vezér terei állapotokról:

Az egész terület katasztrófája, ahogy a cikkben is van, a metróbejárat előtti rész. Borzalom a köbön. Ordítozó, ittas, sokszor bedrogozott, a világukról nem tudó, C kategóriás állampolgárokkal van tele a hely. Állandóan kéregetnek, ordítanak az emberrel, ha csak rájuk mernek nézni. Ennél már csak az a borzasztóbb, hogy az ember jóformán nem mer jegyet venni az automatából. Elsősorban azért, mert eldugítják azokat, másodsorban azért, mert ha valaki leáll jegyet venni, akkor az szabad préda, tuti, hogy megkörnyékezik.

Bence húsz évig járt az Örsön. Véleményét nem pillanatnyi felindulásból küldte el szerkesztőségünknek:

Sok olvasó joggal kritizálja az BKK biztonsági embereit, akik között sok az idős, a rossz kiállású ember, a feladatra teljesen alkalmatlanok. Konfliktuskerülők, amolyan biodíszletek. Sokszor inkább még jópofiznak is az emlegetett banda tagjaival. Nyilván nem a legjobb munka, feltételezem, fizetés terén se, nem szeretnék magukat megkéseltetni, összeveretni, de ilyen hozzáállással kidobott pénz az alkalmazásuk. A Hős utcából kiszorult herbálosoknak a gödöllői HÉV vonalán lévő kerepesi Hollandiatelep lett az egyik új törzshelyük. Talán ez is magyarázat a vonalon mostanság történő erőszakos bűncselekményekre. Kerepesen alapból volt egy keménymag, akik olykor megkeserítik a HÉV-en utazók életét, de a kalauzok se merik őket leszállítani, inkább adnak nekik valami extra kedvezményes jegyet kb. tíz forintért. Pár éve az aluljárót matracos hajléktalanok szállták meg, és éltek ott életvitelszerűen a hugyos matracaikon. Szociálisan érzékeny embernek tartom magam, de az élni és élni hagyni elv alapján nem néztem jó szemmel, hogy az átlagembereknek mindennap fertőzésveszéllyel kell megküzdeni, ugyanakkor olyan politikusok lettek jogvédő, emberi jogi aktivisták, akiknek nem kell nap mint nap ezzel szembesülni, ugyanakkor megoldást nem tudtak nyújtani, csak egymásra mutogatni, felelőst keresni. Az Örs vezér teréhez közel, a Terebes utcai erdőben sok éve él egy kolónia, ők a 3-as, 62-es villamos utasait borzasztják el minden egyes nap.

Hol az erős rendőr?

Miután szerkesztőségünk több összeállítást is közölt a nagy forgalmú fővárosi téren történő, a járókelőket rendszeresen érintő inzultusokról, levelet kaptunk a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályától, amelyben a Police.hu-n megjelent saját írásukat ajánlották olvasóink figyelmébe. Ebben egyebek mellett azt állítják, hogy az Örs vezér terének közbiztonsága fölött – kiemelt események híján, általánosságban – szinkronban négy szervezeti egység őrködik. A területileg illetékes X. és XIV. kerületi rendőrkapitányságok kollektívájának munkavégzését segítik a BRFK Kvfo és a Készenléti Rendőrség egységei. A téren így állandó a rendőri jelenlét, amelyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság most meg is emelt. Az élő erős járőrözést kiegészíti a térfigyelőkamera-hálózat, amely látja és dokumentálja is a történéseket.

Hogy a rendőrségi közlés finoman szólva sem volt megnyugtató, azt olvasóink újabb és újabb levelekben jelezték. Zsolt csütörtök dél körül küldte „helyzetjelentését”.

Bár a metróbejárat előtereinél most megjelent 4+2 rendőr (a jegyautomaták tízméteres vonzáskörzetén belül), de most sok kétes, hangoskodó alak átszivárgott a zuglói oldalra a HÉV- és „gombajegypénztárakhoz”. Négyes hordák figyelhetők meg, sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom, hogy ezek ugyanazok az alakok-e, vagy csak egy-egy tróger képviselteti magát a csapatból, de hogy „kapásból 10 év böri” rájuk nézve, az fix. Annyi biztos, hogy már reggel, éhgyomorra beszűrődött a hangoskodásuk a fülhallgatón keresztül az agyamig. Lényeg a lényeg: arra senki nem gondolt (de miért?), hogy esetleg a zuglói oldalra is tegyenek le két járőrt legalább. Érthetetlen.

Zsuzsanna öt éve költözött Budapestre, gyakorta közlekedik az Örsön, hosszabb levelét olvasva pontosan érzékeljük a csomópont poklát.

Az egyik eset az Árkád aluljárójánál volt, ahol az Erste Bank van, a másik eset pedig a Kálvin térnél történt. Bár 25 éves nő vagyok, mégis fel kellett öltenem egy agresszív, elutasító, fenyegető kisugárzást, hogy „túléljek”. Mindig a kezemben van a telefonom (régen a kulcsomat is jól az ujjaim közé fogtam), ha áthaladok egy ilyen téren, esténként meg egyedül nem is nagyon megyek sehova.. Az Örs vezér terénél történt többször is, hogy a barátommal mentünk valamerre, és ott verekedtek egymással ezek az életrevaló szépreményűek. A barátom csak szorosabban fogta a kezem, és gyorsított a léptein, de rendőrt kellett volna hívnunk. Szó szerint ott ölik egymást ezek a metró bejáratánál, az aluljáróban, az Árkád előtt, mellett. És az emberek nem tudnak semmit tenni. Csak szeretnénk munkába menni reggel, és épségben hazaérkezni munka vagy iskola után. Közben pedig nem vagyunk kíváncsiak semmilyen akciózásra, azt meg pláne nem szeretnénk, hogy a testi épségünk kerüljön veszélybe. Nagyon propagálják, hogy válasszuk a tömegközlekedést, és a többség ki is fizeti tisztességesen ennek az árát. És ezt érdemeljük? Hogy a hajléktalan, alkoholista levizeli, leszékeli az ülést, és azt szagoljuk, ne adj isten, abba üljünk bele egy hosszú munkanap után? Illetve hogy zaklassanak minket a kéregetők?

Egy másik olvasónk konkrét megoldást is javasol, ha a rendőrség nem tudna mit kezdeni a helyzettel:

Nem élek már Magyarországon, szomorúan olvasom az állapotokat. Ökölbe szorul a kezem olvasás közben. Pedig nyugodt ember vagyok. A hivatalos szervek addig nem tesznek lépéseket, amíg valaki kórházba nem kerül, legyen ez egy csendes állampolgár vagy egy a drogosok közül? Durván hangzik, tudom, de ha ott élnék, értesíteném a különböző harcművész-egyesületeket, hogy „véletlenül” hazafelé az Örs vezér terén keresztül menjenek. Lehetőleg ne csoportosan, hanem szállingózva. Ha egy lányt megtámadnak, akkor az állampolgári kötelezettség és az önvédelem hatálya alá esik, ha egyik-másik drogos könnyebben, de nyolc napon túl sérül. Megoldás mindig van. Kérdés, hogy kik teszik meg az első lépést.

Persze a rendőrség sem tétlenkedik, legalábbis kommunikációs szinten biztos nem… Csütörtök délben újabb közleményt adtak ki, miszerint lakossági panaszokra reagálva Budapest rendőrfőkapitánya elrendelte, hogy a rendőrök éjjel-nappal megemelt létszámban járőrözzenek az Örs vezér terén. A járőrök folyamatosan ügyelnek az emberek biztonságára; a Közrendvédelmi Főosztály, a X. és XIV. Kerületi Rendőrkapitányságok munkatársai mellett a Készenléti Rendőrség egyenruhásai látnak el szolgálatot. A rendőrök azonnal intézkednek, ha jogsértést tapasztalnak, és bárki bármikor odamehet hozzájuk, hogy segítséget kérjen.

Az a többgyermekes édesanya, akinek gyermekei naponta használják a teret, nem biztos, hogy elégnek találja a rendőri jelenlétet:

A XVII. kerületben lakunk, évek óta az Örsön keresztül járunk be a városba, és minden alkalommal elszörnyedve tapasztaljuk, hogy nemhogy nem javul a helyzet, egyre rosszabb és rosszabb. Szemét és kétes alakok mindenhol. Kisebb gyermekeinkkel próbáljuk olyan hamar elhagyni a környéket, amennyire csak lehet. Már ott tartunk, hogy csak akkor megyünk arra, ha muszáj, ugyanakkor szeretjük a Sugár adta szórakozási lehetőséget, az IKEA-t, az Árkádot stb., de kénytelenek vagyunk inkább lemondani ezekről is, mert a biztonságunk és nyugalmunk fontosabb.

A Gyüttmentek

B. Edit viszont, aki naponta többször jár a téren, némi javulásról számolt be szerkesztőségünknek írt levelében:

Mióta megjelent a cikk – két napja –, valóban nagyobb a rendőri jelenlét, és mintha felsepertek volna a téren. A kérdés csak az, hogy miért kellett erre ennyit várni. Húsz éve nap mint nap átjárok a téren, és elkeserítő, amit ott tapasztalok. A kosz, a mocsok, a saját vizeletükben fekvő emberek – természetesen az utazóknak kitett padokon –, az éppen szükségüket végzők a BKV-épület falánál, a „gomba” környéke és megközelíthetetlensége az elviselhetetlen szag miatt... Mindez olyan mindennapos dolog, mintha az ember kifújná az orrát. Elképzelni nem tudom, hogy a két kerület polgármesterei miért nem fogtak össze eddig, és tettek rendet. Miért kellett azt megvárni, hogy a galeri ilyen szinten uralja a területet? A BKV természetesen (?!) hozza a megszokottat, hogy ő a közlekedést biztosítja. A közlekedéshez hozzátartoznak a padok, a részeg, kéregető hajléktalanok, és lehetne még sorolni. Ahogy én szoktam mondani: több lajtoskocsi hypót kellene szétönteni a téren, talán az megszüntetné azt a bokáig érő mocskot, amiben ott járunk.

D. Ábel hosszabb elemzést küldött szerkesztőségünknek az Örs vezér tere közlekedőit rettegésben tartó galerikről.

A téren és környékén garázdálkodók az ún. „intézetes gyerekek”, akik az Erzsébet királyné útján lévő gyermekotthonból (Budapest, Erzsébet királyné útja 6/B) szöknek el, de csak nappalra, mert a szüleik vagy börtönben vannak, vagy külföldön dolgoznak (az anyukák általában a testüket árulják valahol Nyugaton, főként Svájcban vagy Németországban), az apukák meg vagy lemondtak róluk, vagy börtönben vannak. A probléma az, hogy nem lehet velük mit tenni, hiába viszik be őket a rendőrkapitányságra, mivel egyelőre nagyobb súlyú bűncselekményt még nem követtek el (főleg 20 000 forint alatti), el kell őket engedni 72 óra után, jelenleg ez a törvény. És utána újra és újra visszatérnek a megszokott helyükre. Ha nagyobb súlyú bűncselekményt követnek el, például súlyos testi sértést, esetleg késelést, akkor lehet őket csak „elszállíttatni”, de akkor már hosszú távra letöltendőre a bűncselekmény súlyától függően, és valószínűleg Tökölre kerülnek, a fiatalkorúak börtönébe. Ennek a galerinek semmi köze nincsen az ismert astoriás társasághoz, amely egy szervezetten működő maffiabanda, akárcsak a belső-Erzsébetváros többi utcájában lévő csoport (például Something nevű csoport). Az sokkal nagyobb, mert ott lányfuttatás is zajlik, és ott nem ilyen szegényes kinézetű, intézetis gyerekek vannak, hanem általában normálisan öltözött emberekről van szó. Mióta eltörölték az éjszakai kijárási korlátozást, azóta szerencsére nem látni őket, pedig régebben mindig ott voltak, legalábbis a hölgyek, az Astoriánál. A két galerinek tehát semmi köze egymáshoz. (...) Van egy harmadik csoport, ezek a Gyüttmentek. Gyüttmenteknek hívják azokat, akik általában Északkelet-Magyarországról – például Ózd, Miskolc, Kazincbarcika – feljönnek vonattal Budapestre a délelőtti napszakban, lődörögnek, bemennek a „baráti körük” által illegálisan feltört Hős utcai önkormányzati lakásba belőni magukat, és utána este hazamennek Északkelet-Magyarországra. Több ilyen családról is lehet tudni. Ők bányászvárosokhoz közeli falvakban laknak, ilyen például Lyukóbánya, amely arról híres, hogy koszban, sárban, néha ívóvíz nélkül, bontandó romos vályogházakban tengetik mindennapjaikat munka nélkül. Az ilyen gyüttmentek 95 százaléka hátrányos helyzetű roma. Többségük már 12 éves korában találkozik a nehézdrogokkal: ecstasy, kristály stb., és jelentős részük analfabéta, írni, olvasni csak kevesen tudnak közülük. Ők főleg 12 és 45 év közöttiek, akik anyagi haszonszerzés céljából jönnek kéregetni, koldulni, lopni, hogy aztán a napi „bevételt” elköltsék a Hős utcában, ahol bármilyen drogot egy órán belül megkapnak.

A polgármester levelét megírta

Csütörtök délután megkeresésünkre Kőbánya polgármestere is megszólalt. Kovács Róbert Antal az Indexnek küldött levelében világosan fogalmaz:

az Örs vezér terén a rendészeti feladatokat a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága látja el; az Örs vezér tere és környezete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe tartozik.

A polgármester levelében azt is megemlíti, hogy cikkünk nyomán a kerület vezetése a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságához és a BRFK. X. kerületi Rendőrkapitányságához fordult.





Az utcán maradt széklet kiszárad

A kosz, a mocsok, az aluljáróban terjedő húgyszag, illetve a tér különböző részein bűzlő, rosszabb esetben még le sem takart emberi fekália ügyében megkerestük a Nemzeti Népegészségügyi Központot is. Félő, hogy levelüket, tanácsaikat éppen azok nem olvassák, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá.

A közterületen elvégzett ürítés a többség, különösen a megfelelő higiénés szemlélettel rendelkező emberek számára undort keltő, amellett hogy szennyezi a környezetet, megnehezíti a tiszta környezet kialakítását, fenntartását, és veszélyezteti a lakosság egészségét is. Nagyon fontos tehát, hogy ez irányú szükségleteinket minden esetben az arra kijelölt szociális helyen végezzük. Az utcán, a környezetben mindig rengeteg kórokozó található, akkor is, ha ránézésre tisztának tűnik. A székletben fellelhető kórokozók jellemzően szájon át fertőznek, ha étkezés előtt alaposan kezet mosunk, azzal a fertőzés kivédhető. Éppen ezért szükséges az utcáról hazaérkezés, munkahelyre, iskolába történő beérkezés után minden esetben alaposan kezet mosni, és minden alkalommal ételkészítés, étkezés előtt, valamint vécéhasználat után is. Ha ezt nem tesszük meg, úgy megfertőződhetünk. Fontos azonban megjegyezni, hogy a megfertőződés nem csak az utcai széklettől, vizelettől lehetséges, hiszen a széklettel ürülő kórokozók a legtisztább környezetben is ott vannak az emberek által gyakran érintett felületen (pl. kilincseken). Emellett az utcán maradt széklet kiszárad, a vizelet elpárolog, amely következtében a legtöbb kórokozó elpusztul. Mivel az utcai környezetben számos kórokozó található akkor is, ha látszólag tiszta, ezért a gyermekeket is meg kell tanítani arra, hogy az utcai környezetben ne érintsenek meg mindent a kezükkel, kézmosás előtt ne vegyék a szájukba, étkezés előtt mossanak kezet.

Olvasóink az elmúlt napokban a főváros újabb és újabb forgalmas csomópontjainak közbiztonságáról, köztisztaságáról írtak az Indexnek. Mivel cikkeinkre hivatalos választ a rendőrségtől nem kaptunk, csütörtök délután újabb megkeresést küldtünk, most már több budapesti közterületről, ahol hasonló állapotok uralkodnak, mint az Örsön. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a rendőrség milyen tervekkel rendelkezik, hogy a budapesti közlekedők mikor tudják egy XXI. századi nyugati nagyváros közegészségügyi és közbiztonsági normájának megfelelően használni a közösségi tereket a kelenföldi pályaudvaron, a Blahán, a Népligetben és környékén, a Kálvin téren és a Nyugati pályaudvaron. Cikksorozatunk pénteken ezekkel a közterületekkel folytatódik. Továbbra is kérjük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat a többi, közbiztonsági szempontból kifogásoltnak tartott közterületről is. Leveleiket az indexugyelet@mail.index.hu címre várjuk.



Szerkesztőségünk vállalja, hogy Budapest valamennyi olyan közterületéről önálló nagyriportban számol be, ahol méltatlan közbiztonsági, köztisztasági állapotok vannak hosszabb ideje.

(Borítókép: Az Örs vezér tere 2020. augusztus 1-jén. Fotó: Róka Lászlót / MTVA / Bizományi)