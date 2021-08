Már közel 900 ezren kitöltötték a nemzeti konzultációt

Már több mint 875 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet − jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő csütörtökön. A közösségi oldalán megosztott videóban elmondja, hogy a határidőig, augusztus 25-ig minél többen fejtsék ki véleményüket a konzultáció segítségével.

Ez azért is fontos, mert a válaszok, ahogy a korábbi konzultációk esetében, most is irányadók lesznek a kormányzat számára