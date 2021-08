Az előválasztásra nyilvántartásba vették Karácsony Gergelyt

Az ellenzéki összefogás 2021-es előválasztásán az aspiránsok számára augusztus 15-ig tart a jelentkezési határidő. Karácsony Gergely május 15-én jelentette be, hogy elindul az ellenzék miniszterelnök-jelölti versenyén, ma pedig azt jelezte, hogy augusztus 11-én az előválasztási bizottság nyilvántartásba is vette. A főpolgármester az LMP, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje.

A KutatóCentrum júniusi vizsgálata szerint az ellenzéki összefogás listája népszerűbb, mint a Fidesz–KDNP-é, az adatfelvétel idején pedig Jakab Péter, a Jobbik elnöke messze a legnépszerűbb miniszterelnök-jelölt.

Kelet-Magyarországon, illetve a kisebb településeken és a falvakban azonban gyengébbek az esélyei.

A kormánypártok 2019-es önkormányzati kampányban kommunikációs stratégiájukat arra építették, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan. Ekkor a politikus Zugló polgármestereként pályázott a főpolgármesteri tisztségre, melyet több mint 6 százalékos előnnyel (a leadott szavazatok 50,86 százalékával) meg is nyert.

Én továbbra sem vagyok hajlandó elfogadni, hogy a politika olyan, mint amit ránk kényszerítenek, és amit ununk is már eléggé. Továbbra is abban hiszek, hogy nem az az erős vezető, aki képes megosztani, hanem aki képes egyesíteni. Én nem csak azért indulok az előválasztáson, mert késznek és képesnek érzem magam arra, hogy a demokratikus ellenzéki pártszövetség élén legyőzzem Európa legmohóbb, leggátlástalanabb, legcinikusabb, legönzőbb kormányát. Hanem mert hiszek abban, hogy késznek és képesnek kell lennünk arra is, hogy a kormány leváltása után, az elszámoltatást és jóvátételt követően az 1 százalék uralma helyett a 99 százalék többséget szolgáló programmal megváltoztassuk a politikát - írta közösségi oldalán a politikus.