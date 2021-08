Környezetbarát bababoltot nyit Orbán Ráhel, elsősorban a jómódú, környezettudatos vásárlóknak. A Szabad Európa szerint a miniszterelnök lányának új vállalkozásában lesz kávézó, sőt, még játszósarok is.

Céljuk pedig a fiatal szülőknek a fenntarthatóságra, a tudatos nevelésre való ösztönzése lesz.

Az új bolt létezésére Orbán Ráhel LinkedIn-profiljából derült fény, a miniszterelnök lányának ez az első saját vállalkozása. A cég alapításáról már július végén tudni lehetett, akkor azonban még nem határozták meg a pontos tevékenységi kört, most viszont kiderült, hogy babáknak és kisgyerekeknek készített termékeket fognak árulni.

Kép: LinkedIn/Orbán Ráhel

Az ODU egyedülálló hely a vásárláshoz és kikapcsolódáshoz a tudatos szülők számára – írta a boltról a miniszterelnök lánya, aki azt is elárulta , hogy a bolt lényegében egy „concept store”lesz, ami nemcsak termékeket, hanem egy életérzést is megpróbál majd eladni, így jön be a képbe majd a kávézó meg a játszósarok is.

A bolt székhelye a a XII. kerületi Apor Vilmos tér 11–12. szám alatt van, vagyis a Hegyvidék Bevásárlóközpontban kap helyet.

Mindez azért is figyelmre méltó,.mert Orbán Ráhelről 2018 augusztusában derült ki hogy a fűbe hajított egy használt pelenkát az egyik horvátországi autópályán.