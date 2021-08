Nem elég a sín, fel is kell festeni

Az autók zárt villamosvágányra hajtásának gyakran visszatérő problémájára reagált a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), ezért a partnereivel összefogva olyan lépéseket tesz, amellyel növelik a kritikus helyszínek láthatóságát, ezzel egyértelművé téve az adott közlekedési helyzetet – derül ki a BKK közleményéből.

A központ kifejti, hogy a fővárosi közlekedésben visszatérő jelenség, hogy a közúton közlekedő gépjárművek figyelmetlenségből a villamospálya zárt részére hajtanak. Az elmúlt másfél évben mintegy 120 esetben fordult elő, ráadásul ennek 40 százaléka az egész város átszelő, napi 200 ezer utast szállító 1-es és 3-as villamosvonalakat érintette.

A villamos magasvágányon fennakadó gépjárművek – amellett, hogy a jármű sérül és mozgásképtelenné válik – akadályozzák a villamosok haladását.

A BKK arról is informál, hogy a fent említettek miatt kieső járatok pótlása autóbusszal történik, ilyenkor pedig jócskán növekszik az utazási idő, valamint ezek a balesetek órákra is megbéníthatják a közösségi közlekedést is.

Mindezek tudatában a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút Zrt., valamint a BKV Zrt. közösen tesz lépéseket és további helyszínekre is kiterjesztik:

felfestéssel, táblázással és rugalmas fényvisszaverő műanyag oszlopokkal növelik a kritikus csomópontok és helyszínek láthatóságát,

valamint egyértelművé teszik, hogy az adott szakaszon milyen közlekedési helyzetre számíthatnak a gépjárművezetők.

Az is megtudható a közleményből, hogy 2020 áprilisban a 3-as villamos vonalán vezettek be először hasonló megoldásokat, és ezek kedvező tapasztalatai alapján 2021 tavaszán

a leginkább érintett helyszíneken burkolati jel, illetve útszegély-festés történt, továbbá különböző fényvisszaverő háttérrel ellátott táblákat és rugalmas, elhajló oszlopokat helyeztek ki

több, összesen nyolc helyszínen az 1-es, a 3-as, a 37-es és az 51-es villamosok vonalán, emellett az 59-es villamos vonala mentén, az Érdi úti kanyarban szalagkorlátot is építettek.

A biztonságos közlekedést segítő eszközöket továbbra is alkalmazni fogják, a munka a leginkább érintett helyszínek felkutatásával, illetve a beavatkozások egységesítésével folytatódik.

(Borítókép: Máthé Zoltán / MTI)