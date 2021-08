Kiadták a számokat a védettségi igazolványokról, Kelet-Magyarországon lesújtó a helyzet

Az ország több megyéjében és településén csak az emberek nagyon kis százalékát oltották be a koronavírus ellen – közölte Szél Bernadett egy adatgyűjtésre hivatkozva. A politikus azt írta: mivel úgy gondolta, hogy a hátrányos helyzetű térségekre nagyobb figyelmet kellene szentelni az oltási kampányban, ezért megpróbálta kikérni az arra vonatkozó adatokat, hogy melyik településen hány oltást adtak be. Erre vonatkozóan azonban sem az Emberi Erőforrások Minisztériuma, sem a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem tudott releváns információkat kiadni.

Végül a Fővárosi Kormányhivataltól sikerült megszereznie az arra vonatkozó adatokat, hogy melyik településre hány védettségi igazolványt küldtek ki.

Ebből a hivatalból postázzák ki ugyanis az igazolványokat országszerte. Az általuk küldött táblázatból hosszas adatfeldolgozás után az derült ki, hogy

Augusztusig összesen 6 560 942 védettségi igazolványt postáztak ki a beoltottaknak és a betegségből kigyógyultaknak.

A legtöbbet Budapestre küldték (78,4 százalék), a fővárost pedig többnyire a nyugati megyék, Illetve Pest megye követi. Ezzel szemben a sereghajtó Szabolcs, Szolnok és Borsod megye, ahol 55-56,5 százalék közt mozog ugyanez az érték.

Járásokat nézve a győri, a budakeszi, a dunakeszi és a szombathelyi járásban volt a legjobb az arány (mindegyiknél 75 százalék). A legalacsonyabb a Kunhegyesi járásban (40 százalék) volt, de a Mezőcsáti és Ózdi járás is csak 41-41 százalékot ért el.

Települések szintjén arra is volt példa, hogy 100 százalék feletti érték született, ami úgy történhetett meg, hogy január óta nőtt a település lakossága. Ez volt jellemző a Pest megyei Ipolytölgyesre, a somogyi Nemeskisfaludra és a szintén Pest megyei Márianosztrára.

A legalacsonyabb értékek viszont Borsodban, Somogyban és Szabolcsban születtek. A borsodi Csenyéte lakóinak az 5, a szabolcsi Uszkán 12, a szintén borsodi Farkaslyukon pedig a helyiek 22 százaléka kapott védettségit.

Ebben a listában az első 100 településen átlagosan 78 százalék az igazolvánnyal rendelkezők aránya, míg az utolsó 100-nál ugyanez az értékék 27 százalék, vagyis több mint 50 százalékos a különbség van a szélsőségességek közt.

„Az adatok is világosan mutatják, hogy a kormány nem dőlhet hátra, folytatnia kell az oltási kampányt, különösen a hátrányos helyzetű keleti országrészekben” – tette hozzá Szél Bernadett.

A politikus szerint az elmaradott településeken és régiókban azzal lehetne javítani az átoltottságon, ha rugalmasabbá tennék az oltási programot, oltóbuszokat vinnének oda, valamint az előzetes regisztráció nélkül is lehetővé tennék az oltás felvételét. „Az adatokat most megküldöm az illetékeseknek — ha már ők nem voltak képesek kiszámolni, megtettem helyettük, de legalább használják is most már!” – zárta bejegyzését a politikus.