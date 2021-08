Hároméves kislányt is megölt az angliai tömeggyilkos ámokfutó

Csütörtök este hat ember halt meg egy lövöldözésben az angliai Plymouth-ban. A rendőrség kedden újabb részleteket közölt az esetről, többek közt azt is elmondták, hogy ki volt az elkövető.

A rendőrség az esetről – amely 2010 óta a legtöbb halálos áldozatot követelő tömeggyilkosság a briteknél – az alábbi új információkat közölte:

az elkövető a 22 éves Jake Davison volt,

rendelkezett fegyvertartási engedéllyel,

két nőt, két férfit és egy három éves kislányt gyilkolt meg hat perc leforgása alatt. Közülük négyen a helyszínen, egyikük pedig a kórházban halt meg,

ezután pedig önmagával is végzett.

Shaun Sawyer, a helyi rendőrfőnök részletesen is ismertette a történteket. Elmondta, hogy a férfi egy előagyszánas sörétes puskát használt a merénylethez. Először egy 51 éves nőt ölt meg a házában – aki vélhetően közeli ismerőse lehetett –,

majd onnan az utcára kimenve lelőtte a három éves kislányt

és az ő 43 éves „férfi hozzátartozóját” (vélhetően az édesapját) is megölte.

Jake Davison utána egy 53 éves nőt és egy 33 éves férfit is meglőtt, akik csak megsebesültek, és bár most is kórházban kezelik őket, de nincsenek életveszélyes állapotban. Nem sokkal viszont a közeli parkban végzett egy 59 éves férfival, valamint egy 66 éves nővel, az utóbbi áldozat volt az, aki a kórházban halt meg.

Ezután maga felé fordította a fegyvert és kioltotta a saját életét

– mondta a rendőrfőnök. Jake, és azt ígérték, hogy Davison számítógépét, valamint a közösségi médiában közzétett posztjait is bevonják majd a nyomozásba.

A merényletre időközben Boris Johnson miniszterelnök is reagált.

Együtt érzek azoknak az embereknek a barátaival és a családjával, akik most elvesztették az életüket és mindenkivel, akit a tegnapi esti plymouthi tragikus incidens érintett

– írta a Twitteren.

Online szubkultúra, problémák a nőkkel, terminátornak képzelte magát

A híresztelések szerint Jake Davison az magát incelnek nevező nőgyülölő online szubkultúra tagja volt, amelynek tagjai leginkább arról ismertek, hogy a nőket okorják a szexuális kudarcaikért és a traumák miatt gyakran követnek el erőszakos cselekményeket. Közösségi médiában közzétett utolsó bejegyzéseiben arról beszélt, hogy „nagyon maga alatt van” és hogy „legyőzte az élet”. Utolsó, 11 perces videójában pedig elképzelhető, hogy maga is az erőszak alkalmazására utalt előre.

Tudom, hogy az csak egy film, de szeretem azt gondolni, hogy egy Terminátor vagy valami hasonló vagyok

– mondta. A YouTube és Facebook már eltávolította a férfi felhasználói profiljait.

A férfi – aki darukezelőként dolgozott – Redditen három héttel ezelőtt arról értekezett, hogy a tömeges lövöldözések miatt nem lehetnek okolni a laza fegyvertartási szabályokat.

Ráadásul sokkal több fegyver van az Egyesült Királyságban és Európában, mint azt az emberek gondolnák

– írta akkor. Közben egy másik oldalon amiatt panaszkodott, hogy még mindig szűz, és semmi esélye nincs a nőknél.