Albérletkörkép: fordulópont jöhet szeptemberben

Mint arról korábban beszámoltunk, július 22-én kihirdették a szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait. Noha több szakember is jelezte, hogy ősszel várhatóan érkezik a koronavírus negyedik hulláma, egyelőre nincs hír arról, hogy az egyetemek ismét digitális oktatást vezetnének be, így az elmúlt hetekben az egyetemre, főiskolára bejutó 76 ezer diák nagy része kezdett albérlet keresésbe országszerte.

„A tavalyi év ugyanezen szakaszában jelentősen elmaradt ez a kereslet, hiszen akkor már lehetett tudni, hogy a felsőoktatási intézmények távoktatásban kezdik meg a tanévet” – jelentette ki az Indexnek Kétszery Zsuzsanna, a Duna House ingatlankezeléssel és bérbeadással foglalkozó cége, a Home Management vezetője.

A nagy érdeklődés ellenére vannak, akik éppen a tavalyi év rossz tapasztalataiból kiindulva inkább biztosra mennek. Így tesz egyik olvasónk is, aki az egyetemi félév első pár hetében inkább bevállalja az ingázást, felkészülve arra, hogy talán ismét felfüggesztik a jelenléti oktatást.

Tavaly nyáron nagyon hamar találtam albérletet, és felköltöztem annak ellenére is, hogy tudtam, csak a gyakorlati órák lesznek rendesen megtartva. Végül a második hullám alatt teljesen áttértünk a digitális oktatásra, amit otthonról, a családi házunkból is tudtam volna csinálni. Ugyanakkor egy évre aláírtam a szerződést, ezért hónapokon át feleslegesen fizettem az albérletért 100 ezer forintot. Most is vidéken élek, és egyelőre nem kerestem albérletet, az első pár hétben inkább feljárok. Ha nem lesz ősszel negyedik hullám, akkor újra elkezdek majd nézelődni, de addig sajnos nincs értelme