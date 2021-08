Cikkünk folyamatosan frissül.

Árokba borult egy autóbusz az M7-es autópályán Szabadbattyán térségében, a Budapest felé vezető oldalon vasárnap hajnalban öt óra előtt néhány perccel – közölte a rendőrség.

A buszon több mint ötven ember utazott. Eddig ismeretlen okból borult oldalára a magyar rendszámú jármű.

AZ ELSŐDLEGES ADATOK SZERINT A HELYSZÍNEN NYOLC EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, KETTEN SÚLYOSAN ÉS NEGYVENHATAN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK.

Olvasónk a helyszínen járt a baleset idején. Arról számolt be, hogy Horvátországból tartott hazafelé a busz, egynapos kiránduláson vettek részt. Így idézte fel a látottakat:

Előttünk jött haza a busz a határon, egynapos kiránduláson voltak Horvátországban, ahogy mi is. A határ után láttuk meg, hogy az árokban az a busz van, amely előttünk haladt folyamatosan. Ahogy láttuk, mi történt, mi voltunk az elsők, akik megálltak segíteni a buszról. Rémes látvány fogadott. A sofőreik előtt le a kalappal, mentek segíteni azonnal. Tűzoltók, mentők, rendőrök nagyon gyorsan a helyszínen voltak.

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője reggel nyolc óra után arról tájékoztatta az Indexet, hogy a buszban rekedt 14 utast a tűzoltók szabadították ki. Az ő mentésük befejeződött, illetve elszállították őket további kivizsgálásra. A többi utas saját erejéből hagyta el a járművet.

A székesfehérvári hivatásos és a sárszentmihályi önkéntes tűzoltók állományába tartozó 15 tűzoltó vett részt a nagyon összetett mentésben a katasztrófavédelmi mentésirányítás vezetésével, valamint a mentőkkel és a rendőrséggel összehangoltan. A cél a bennrekedt utasok mielőbbi kimentése volt, amit az oldalára fordult jármű eleje és vége felől hajtottak végre feszítővágókkal. A szóvivő szerint a mentéskor több ülést, illetve plafonra rögzített monitort kellett kivágni ahhoz, hogy hozzáférjenek az utasokhoz. A katasztrófavédelem videót is közzétett a mentésről.

7 Galéria: Felborult egy busz az M7-esen, nyolc ember meghalt Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Szabó-Bisztricz Anett elmondta: a busz átszakította a szalagkorlátot, illetve az autópálya-felüljáró hídpillérének is nekiütközött. A helyszínre érkezett egy tűzoltódaru is, amely akkor kap majd szerepet, amikor a jelenleg is zajló helyszínelés befejeződött, és megkezdődhet a műszaki mentés.

A helyszínen teljes útlezárást rendeltek el. A forgalmat a szabadbattyáni lehajtónál terelték le az autópályáról, visszatérni a következő felhajtónál lehetséges, a 63-as számú főútról.

Azt tanácsoljuk az M7-esen utazni kívánó nyaralóknak, hogy folyamatosan figyeljék az Útinform adatait indulás előtt, mivel a lezárás hossza attól is függ, hogy a műszaki mentéshez milyen megoldást választanak a szakemberek, illetve hogy a darunak mennyi helyre lesz szüksége a jármű kiemeléséhez – hívta fel a figyelmet Szabó-Bisztricz Anett.

A hírről korán reggel értesült Novák Katalin családokért felelős miniszter, és a részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. A közösségi oldalán azt írta:

Most olvastam a hírt, hogy hajnalban felborult egy busz az M7-esen, és meghalt nyolc ember, sokan megsérültek. Részvétem az áldozatok családjának! Nagyon meleg van, óriási a forgalom, vigyázzunk egymásra és a velünk utazókra az utakon is!

Szintén a közösségi médiában nyilvánított részvétet Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Posztjában arról is tájékoztatott, hogy a buszbaleset sérültjeit a városi Szent György Kórházba szállították. A polgármester az önkormányzat nevében minden lehetséges segítséget felajánlott a sérülteknek, illetve a baleset résztvevőinek, beleértve a szálláslehetőséget is a kórházi kezelésre nem szorulóknak.

(Borítókép: Mihádák Zoltán / MTI)