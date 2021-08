Jajgatás és kiabálás verte fel a csendet – megszólalt a balesetet szenvedett busz utasa

Nyolcan meghaltak, nyolcan sérültek meg súlyosan, negyvenen könnyebben az M7-es autópályán, Szabadbattyánnál vasárnap hajnalban történt buszbalesetben.

A sérülteket a helyszíni ellátás után Siófokra, Veszprémbe, Székesfehérvárra és Budapestre vitték kórházba. A Fejér Megyei Hírlap délután arról adott hírt, hogy intézményükben már csak három sérültet ápolnak; a Blikk információi szerint a fővárosi intézményben is három könnyebben sérült utast kezelnek. A napilap arról ír: egyikük a keresztlányával egy Pest megyei kisvárosból indult az egynapos horvátországi kirándulásra.

Egy csattanásra riadtam fel, és arra, hogy a busz nekiütközik a szalagkorlátnak, hosszan végighúzza azt, majd felborul. Jajgatás, kiabálás verte fel a csendet. A pánikot csak fokozta, hogy koromsötét volt, senki nem tudta, mi történt. Az utasok sikoltozva kértek segítséget, teljes volt a zűrzavar. Nekem az arcom sérült, kiesett a fogam, a hátamat is megütöttem, még most is csupa vér