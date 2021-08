Demeter Márta a Jobbik-frakcióban folytatja, ha bejut a parlamentbe

A hétvége politikai meglepetése az ellenzéki oldalon az volt, hogy az eredetileg az MSZP-ben kezdő, majd azóta az LMP-ben frakcióvezető-helyettesként politizáló Demeter Márta egy sajtóértesülést követően bejelentette, hogy amennyiben a 2022-es parlamenti választásokon képviselői mandátumot nyer, akkor a Jobbik-frakcióban foglal majd helyet.

Az információt az LMP sajtóosztálya is megerősítette a Telexnek, de kommentálni nem akarták, és nem is fogják az ellenzéki összefogás kormányváltó ambícióira tekintettel. Úgy fogalmaztak:

Az LMP számára a Jobbik Magyarországért mozgalom fontos és megbízható szövetséges.

A képviselőnő a közösségi médiában közzétett posztjában a váltással kapcsolatban azt írta:

Én ma úgy látom, hogy személyesen a legtöbbet akkor tudom tenni a kormányváltásért és az Orbán-rezsim lebontásáért, ha jövőre az ellenzék legharcosabb politikusa, Jakab Péter vezette Jobbik frakciójában folytathatom a munkámat, ha a választóktól újabb mandátumra kapok bizalmat. A Jobbikkal eddig is kiváló volt az együttműködésünk, és jól eső érzés az a politikai és emberi támogatás, amit tőlük eddigi munkám során kaptam.

Várunk szeretettel, Demeter Márta! – ezt már Jakab Péter, a Jobbik elnöke tette közzé a Facebookon. A pártelnök úgy fogalmazott, hogy Demeter Márta személyében az ellenzék már most is egy nagyon értékes képviselővel rendelkezik, aki megalkuvást nem tűrően harcol az Orbán-rezsim ellen.

Megtisztelő, ha a rezsim bukását követően a Jobbik-frakció tagjaként, de minden kormányváltó erővel szövetségben közösen dolgozhatunk majd vele az ország újjáépítésén is – zárta posztját Jakab Péter.

A politikusnő Budapest 6. számú választókerületében, a VIII–IX. kerületben indul az előválasztáson, méghozzá elég erős mezőnyben. A Republikon július végén megjelent felmérése szerint a jelöltek népszerűségi versenye így alakul:

Jámbor András (MSZP–Párbeszéd–Szikra Mozgalom): 21 százalék

Demeter Márta (LMP–Jobbik): 17 százalék

Manhalter Dániel (DK): 15 százalék

Csordás Anett (Momentum): 12 százalék

Bizonytalan: 35 százalék

Idén április végén az Indexnek még úgy nyilatkozott az LMP két társelnöke, hogy az LMP azt tapasztalta, hogy a Jobbikkal kevésbé van érdekkülönbözőségük, sok tekintetben pedig – például a mezőgazdaság vonatkozásában – hasonlóan gondolkodnak, vannak közös érdekeik. A két párt akkor arról egyeztetett, hogyan támogassák egymás jelöltjeit Budapesten az előválasztási kampányban. Eddig három választókerületben jutottak közös nevezőre, de további kettős támogatottságú jelöltek bejelentése is várható, nem csupán Budapesten, hanem vidéken is. Miniszterelnökjelöltként azonban már akkor is inkább Karácsony Gergely mellett tették le a voksukat Jakab Péter ellenében.