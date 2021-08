Roham a harmadik oltásért

Mint ahogy korábban megírtuk, augusztus elseje óta van lehetőség, hogy emlékeztető oltást kérjenek az új koronavírus ellen azok, akiket már legalább négy hónapja beoltottak.

A kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb adatai szerint több mint 100 ezren foglaltak időpontot, és 96 ezren már fel is vették a harmadik oltást.

A harmadik adag oltás felvétele mindenki számára ingyenes, ugyanakkor azt elsősorban az időseknek, krónikus betegeknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlják a szakemberek. Ez egybevág azzal a javaslattal, hogy legalább négy-hat hónapot követően érdemes felvenni az emlékeztető oltást, hiszen ennek a korosztálynak az oltása idén a január–március közötti időszakban kezdődött, a koronavírus új, agresszívabb mutánsainak megjelenése elsősorban rájuk lehet nagy veszéllyel.

A helyettesítés nehezíti a munkát

Két hét elteltével érzékelhető az érdeklődés a harmadik oltásért a rendelőben, de nincs olyan roham, mint amilyen télen és tavasszal volt – számol be alig kéthetes tapasztalatairól az egyik fővárosi háziorvos.

Sokan csak érdeklődnek, kérdéseket tesznek fel, míg mások alig várják, hogy a négy hónap leteltét követően felvehessék az újabb oltást.

A háziorvos minden idős betegének ajánlja a harmadik oltást, főleg azoknak, akik Sinopharm-oltást kaptak előzőleg, de közülük csak azok számára, akik márciusig mindkét oltást felvették.

Egy másik, vidéken praktizáló háziorvos még csak szervezi a harmadik oltás beadását. A Boldogon dolgozó Dr. Altmár Erika elmondta, szeptemberig nem valószínű, hogy el tudja kezdeni beadni a harmadik oltást, mivel a nyári szabadságolások miatt a kollégáit helyettesíti több településen is. Ő is úgy látja, hogy a kínai vakcinával oltott időseknél érdemes kezdeni a harmadik oltást,

főleg ha nincsen ellenanyag a vérükben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) harmadik oltásról szóló tájékoztató körlevelét ő is megkapta Müller Cecília aláírásával, de csalódott volt az üzenet elolvasását követően.

Tulajdonképpen bármelyik típusú vakcina javasolt. Nekünk kell eldöntenünk, hogy mennyi idővel az előző oltás után kinek és mit adunk be, de ehhez megfelelő protokoll kell

– fejezte ki aggályait a háziorvos, aki egzaktabb, konkrétabb tájékoztatásban bízott a központtól. A háziorvos hozzátette, hogy nehezen kivitelezhető feladatnak tartja az NNK kérését, miszerint személyesen keressék fel a még be nem oltott 60 év felettieket, és ehhez listát is kaptak a praxisukba tartozó érintett páciensekről.

Eléggé kellemetlen helyzet, hogy ügynökként keressem meg otthonukban a betegeket, miközben egyik településről rohanok át a másik településre

– érzékeltette a helyzet nehézségét a doktornő.

Rékassy Balázs és a vele dolgozó elismert szakemberek látva, hogy az orvosok szakmai segítségnyújtás nélkül maradtak, egy több mint 10 oldalas, pontos szakmai forrásmegjelölésekkel ellátott eljárásrendet hoztak létre, amely ezen az oldalon olvasható.

Az egészségügyi szakember úgy véli, a valamilyen okból antitestes védettséggel nem rendelkezők, valamint a 60 év feletti, Sinopharm-vakcinával oltott idősek, illetve a nagy kockázatú (például immunhiányos vagy szervátültetett) betegek harmadik oltása szintén lényeges. Rékassyék azonban komoly szakmai hibának tartják a 4-6 hónap kivárást a második Sinopharm-oltást követően, hiszen

ha valakiben nincsen megfelelő ellenanyagszint, akkor nem érdemes semmire sem várni.

A szakember hozzátette, a kor növekedtével nő azoknak az aránya, akiknél a a Sinopharm nem tud kiváltani megfelelő immunválaszt. Arra azonban még ő sem tud pontos választ adni, hogy a más, mRNS- vagy vektoralapú vakcinák mennyire hatásosak a delta-variánssal szemben, ugyanakkor

a két Pfizer-vakcina 88 százalékos hatásosságot biztosít az oltottaknak a legújabb variáns ellen.

Kinek érdemes emlékeztető oltást kérnie?

A szakemberek egybehangzó véleménye egyértelmű: azoknak, akik 60 év felettiek, és Sinopharmmal oltottak, vagy nem rendelkeznek megfelelő ellenanyaggal, esetleg valamely kockázati csoportba tartoznak munkájuk vagy betegségük okán.

Erről beszélt Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is nemrégiben az Indexnek. Elmondta, nem az életerős harmincévesek harmadik oltása a legfőbb feladatuk e pillanatban. A rektor hozzátette, a kismamák az a csoport, amely számára viszont nem javasolja az újabb emlékeztető oltás felvételét.

A kismamáknak nem javaslom a harmadik oltást, mert ehhez kevés adat áll még rendelkezésre. Csak a Semmelweis Egyetemen egyébként hatezer kismama és hétezer szoptatós édesanya kapta mag az oltását szövődménymentesen, viszont a vakcinációnak köszönhetően nem került több kismama kórházba, és nem szorult gépi lélegeztetésre. Annak szükséges a harmadik oltás, akinek gyenge az immunrendszere, ilyenek például azok az onkológiai betegek, akik kemoterápiát kapnak. De a legfontosabb nem a harmadik, hanem az első két oltás felvétele, hiszen a hazánkban is fellelhető delta-variáns, ami egy fertőzőképesebb mutációja az eredeti koronavírusnak, könnyebben megbetegíti az oltatlanokat. Ez sokkal fontosabb, mint egy életerős harmincéves harmadik oltása.

Kiemelt célcsoport

Arról már ugyan van pontos adat, hogy eddig 75 ezren kapták meg a harmadik dózist, arról azonban még nincs pontos szám jelenleg, hogy azt mely korosztály igényelte.

Mivel az oltási rend alapján az egészségügyi dolgozókat követően az idősek kapták meg az első oltásokat, így valószínűsíthető, hogy ismét ez a korosztály a kiemelt célcsoport, amit a háziorvosok szintén megerősítettek.

A koronavírus-tájékoztató oldal is arról számolt be, hogy Pest megyében

a szociális otthonok lakóinak közel 60 százaléka már élt a harmadik oltás lehetőségével,

és, mint írják, tovább folytatódik a bentlakók immunizálása. Sára Botond fővárosi kormánymegbízott is arról tájékoztatott, hogy a fővárosban már szervezik az idősotthonokban élők emlékeztető oltásának beadását. Mint elmondta, a mintegy

200 fővárosi idősotthon jelentős részébe már eljuttatták az oltóanyagot,

de emellett a vidéki intézményekben is több száz veszélyeztetett személynek adják be a napokban a harmadik, emlékeztető dózist.

De nemcsak Magyarországon tekintenek kiemelt feladatként a 60 év felettiek ismételt oltására, hanem Izraelben is, ahol már meghaladta a 650 ezret a harmadszor is beoltott idősek száma. Szintén erre az országra hivatkozott Kemenesi Gábor virológus egy adatsort mutatott be közösségi oldalán. A számokból kiderül: még a kétszer oltottakhoz képest is jobban védettek az emlékeztető oltást felvett idősek. A szakember a bemutatott diagramon az oltatlanok, a kétszer, illetve a háromszor oltottak delta-variáns-fertőzési statisztikáit hasonlította össze.

Mint írta, a hatvan év felettiekben a jól ismert gyorsabb immunmemória-vesztés állhat a háttérben okként, ami mindenképpen egyértelmű bizonyíték arra, hogy van értelme ismételten oltatni.

(Borítókép: Egy idős nő megkapja a Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcinájának második adagját Székesfehérváron 2021. február 27-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)