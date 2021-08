Itt az ítéletidő, fákat csavar ki és tetőket bont a vihar

Mintegy negyven helyre riasztották a tűzoltókat viharkárok miatt vasárnap Zala megyében − olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.

A legtöbb segítséget Zalaegerszegen kérték, elsősorban az erős szél miatt kidőlt fák és megrongálódott épületek miatt, de érkeztek bejelentések Csatárból, Győrvárról és Esztergályhorvátiból is.

Zalaegerszegen, a Vizslaparki úton egy emeletes ház bádog borítását bontotta meg a szél, Győrvárnál és Csatárnál a 74-es főútra, Zalakoppány és Zalaszentgrót között a 7352-es, Zalaszabar és Esztergályhorváti között pedig a 7522-es útra dőlt fa. A megye tűzoltói folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

Közben az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatar veszélye miatt az egész országra. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint húsz milliméter eső eshet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A zivatarrendszer vasárnap este érte el Vas és Zala megyét, Zalaegerszegen az esőzést óránként 97 kilométeres szél kísérte − írja az Időkép . A heves viharok már a Balaton nyugati medencéjére is lecsaptak.

A MetKép − a Természet csodái csoportban megosztott videók szerint Zalaegerszegen áramszünet is volt a vihar után. Több helyen kidőltek a fák, a viharos szél pedig a tetőket is megbontotta. A vihar utáni állapotokról a csoport egyik tagja, Farkas Mónika osztott meg videót:

A Viharvadászok Facebook-csoportjából kiderült, hogy a vihar már Hajdú-Bihar megyét is elérte, Tiszacsegén és Gibárton jég is esett.

Győr-Moson-Sopron megye területén is egyre erősebb a szél, már villámlik is.

Közben Pest megyében Pécelt, Tárnokot, Vecsést és Délegyházát is elérte a viharfelhő, ott heves villámlásokról számoltak be. Szatmárkátán jég is esett.

Korábban az Index beszámolt arról is, hogy a felhőszakadás miatt a Zalaegerszeg–Puskás Akadémia mérkőzés a labdarúgó NB I harmadik fordulójában félbe szakadt.