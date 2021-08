Demeter Mártát már nem támogatja az LMP

Ahogy korábban az Index is megírta, az LMP-ben frakcióvezető-helyettesként politizáló Demeter Márta egy sajtóértésülést követően bejelentette, hogy amennyiben a 2022-es parlamenti választásokon képviselői mandátumhoz jut, akkor a Jobbik-frakcióban foglal majd helyet.

Az Azonnali az ügyben megkereste Kanász-Nagy Mátét, a zöldpárt társelnökét, aki elmondta: a képviselőnőtől megvonják a támogatásukat az ellenzéki előválasztáson, ám ezen kívül érdemben még nem kívánják kommentálni a korábban az MSZP-ben is politizáló Demeter Márta jobbikos fordulatát.

A lap arról is kérdezte Kanász-Nagy Mátét, hogy ha most visszavonják Demeter Márta támogatását, az LMP elnökségében elgondolkodtak-e már azon, hogy valaki mást támogatnának az ellenzéki előválasztáson a választókerületben. Példaként a Párbeszéd, az MSZP és a Szikra Mozgalom által is javasolt független jelöltet, Jámbor Andrást említették, aki 2009 és 2013 között tagja volt az LMP-nek, illetve munkatársa is volt a pártnak.

Kanász-Nagy Máté erre a felvetésre azt válaszolta, hogy ebben az ügyben türelmet kér, amíg az elnökség meghozza a döntését, de ez „magától értetődően adja magát”. Arra a kérdésre, hogy Demeter Márta lépése nem jelenti-e azt, hogy az LMP-nek nem lesz önálló frakciója 2022-ben, úgy reagált: