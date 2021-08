Hidegfronttal indul a hét, hajnalonta 7-8 fok is lehet

Óriási zivatarokkal, jégesővel és heves felhőszakadással érkezik a hidegfront Magyarországra, de alighogy megérkezik, már jön is a felmelegedés − derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Az MTI-nek eljuttatott közlemény szerint vasárnap napnyugtáig főként az ország északi felében zavarhatják meg felhők a napsütést, ezzel együtt záporok, zivatarok kialakulására is főként ott számíthatunk.

Éjszaka sem hagy alább a zivatartevékenység, sőt délnyugatra heves zivatar is besodródhat. Hétfő hajnalra a záporok, zivatarok északkelet felé elhagyják az országot, és napközben már főként napos, gomolyfelhős idő várható. Délutántól már közeledik a hidegfront felhő- és csapadékrendszere, előterében már kialakulhatnak záporok, zivatarok.

Jelenleg a meteorológiai szolgálat oldalán zivatar, hőség és felhőszakadás miatt van érvényben figyelmeztető előrejelzés. Zivatar miatt az ország egészére kiadták a jelzést, hat megyében kettes szintű, narancs riasztás van érvényben.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Felhőszakadás miatt hat megyében van figyelmeztető előrejelzés: Zala megyében, Somogy megyében, Nógrád megyében, Heves megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hőség miatt is kiadták a jelzést szinte az ország egész területére. Az ország középső és déli részén kettes szintű a figyelmeztetés.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hajnalonta 7-8 fok is lehet

Hétfő reggel még északkelet felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben több órára kisüt a nap, majd este megérkezik a hidegfront, és ekkortól északnyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. Estétől egyre nagyobb területen megerősödik, a front mentén és zivatarok környezetében viharossá is fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 18−24 fok várható.

Napközben általában 32−38 fokig emelkedik a hőmérséklet, az északi határnál viszont csak 30-31 fok várható.

Kedden akár hosszabb időre is kisüthet a nap, de szórványosan valószínű záporeső, zivatar. Többfelé erős, zivatar környezetében viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13−23, a legmagasabb hőmérséklet 24−30 fok között valószínű.

Szerdán több órára kisüt a nap. Helyenként előfordulhat zápor, nagyobb eséllyel az ország déli felén. Sokfelé élénk, helyenként erős, zivatar környezetében viharos lehet a szél. Hajnalban 8−17, a délutáni órákban 23−27 fok valószínű.

Csütörtökön napos időre van kilátás, a minimumok 7−16, a maximumok 24−28 fok között alakulnak,

pénteken, augusztus 20-án sok napsütés várható, néhol gomolyfelhőkkel és fátyolfelhőkkel.

A légmozgás is mérsékelt lesz, a hőmérséklet is emelkedni kezd majd. A hajnali 8−17 fok után már 26−31 fok között is alakulhat a hőmérséklet.

Szombaton és vasárnap többórás napsütés valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként előfordulhat záporeső, néhol zivatar. A minimum-hőmérséklet szombaton 8−17, vasárnap 10−18 fok között alakul. Nappal szombaton 26−32 fokig emelkedik a hőmérséklet, de vasárnap már 33 fok is lehet az előrejelzés szerint.