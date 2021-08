Égő lakásuk látványára ért haza egy pár Szombathelyen a balatoni nyaralásból. Az otthonukban épp egy ismerősük aludt, aki távollétükben az állataikra vigyázott – számolt be a Tények.

A tűzeset egy négyemeletes társasházban történt. A nyaralásból hazatérő háztulajdonos felszaladt az emeletre, betörte az ajtót és kimentette alvó ismerősét az égő lakásból. Két kutyát sikerült megmentenie, három macska viszont elpusztult a tűzben. A tűzoltók emelőkosaras autóval siettek a lakók segítségére, a lángok megfékezésnek idejére az összes lakónak el kellett hagynia az otthonát.

A tűzoltóknak az oltással párhuzamosan ötven embert kellet kikísérnie az ingatlanon kívülre, akik az oltási munkálatokat követően visszatérhettek otthonaikba

– nyilatkozta a csatornának Balogh Eszter, a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

Hasonló eset történt Mosonmagyaróváron is, ahol egy kertes ház pincelakása gyulladt ki, az ott alvó férfi arra ébredt, hogy ég felette a ház. Az ingatlanban egy zárlatos, elszenesedett mikrohullámú sütők miatt keletkezett tűz, amely később áterjedt a ház többi helyiségére is, valamint a szomszédos lakások is megrongálódtak. Az épületben nyolcan laktak.