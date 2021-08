Újabb baleset az M7-esen

Az M7-es autópályán a Balaton felé, Velence térségében a 44-es kilométernél három személyautó koccant össze a belső sávban, torlódik a forgalom – közölte az Útinform.

Az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a Szabadbattyán csomópont után súlyos buszbaleset történt a kora reggeli órákban. A 70-es kilométernél a járműveket a csomópontban kiterelik. Az M7-es autópályán, a Balaton déli szakaszáról a későbbiekben hazaigyekvők a 90-es kilométer csomópontban inkább az Enying–Simontornya–M6-os autópálya útvonalat válasszák, vagy észak felé a 71-es–710-es–72-es–8-as főúton kerüljenek – hívta fel a figyelmet az Útinform. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az Indexnek reggel úgy nyilatkozott, hogy előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe a műszaki mentés.

Az már a kora reggeli, Szabadbattyán térségében történt halálos tömegszerencsétlenségről szóló híradós tudósításokban is látszott, hogy teljes az útzár, miközben az ellentétes, Balatonra tartó oldalon is nagyon lassan haladnak a járművek. A közszolgálati televízió helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy az autósok kíváncsian bámészkodnak, és próbálják megtudni, mi történt. A lassabb haladás miatt nagyobb torlódás alakult ki a térségben.