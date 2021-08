Több szakrendelés is leállt a kisvárdai kórházban

A kisvárdai Szent Damján Kórházban szünetel az urológia, a bőrgyógyászati és allergológiai szakrendelés, amit az intézmény szerint azért alakult így, mert azt átvette a görög katolikus egyház, így most új működési engedély vált szükségessé – derül ki az ATV Híradójából.

Egyes betegeknek egy ötperces beavatkozás, kezelés, illetve ellátás miatt jelenleg el kell utazniuk valamelyik Kisvárda környéki településre, ha szeretnék, hogy ellássák őket.

Az urológiát a Jósa András megyei kórház (Nyíregyháza) látja el. Eddig is az ottani szakorvosok látták el és a jövőben is ők fogják ezeket a betegeket kezelni, ez az ellátásunk a koronavírus-járvány és a nyári szünet miatt szünetel. A gyermek-tüdőgyógyászaton dolgozó kollégánk betegség miatt hiányzott, nem tudta ezt a rendelést vinni, de holnaptól ő újra rendel, a bőrgyógyászatra pedig kollégát keresünk

– mondta Hegyi Henrik, a kórház főigazgatója.

Az intézmény vezetője arról is beszélt, hogy céljuk a normális szakrendelés visszaállítása, és ezzel az is, hogy senkinek ne kelljen más városba utazni ellátásért. Igyekeznek minden követ megmozgatni, hogy többek között orvosokat szerezzenek, mert belőlük is hiány van a kórházban.

A Szent Damján Kórház főigazgatója kifejtette, hogy azoknak, akiknek utazniuk kell az ellátásért a szabolcsi megyeszékhelyre vagy akár a debreceni kórházba, nem kell aggódniuk, mivel az útiköltséget fizeti a társadalombiztosítás. A kórház jelenleg több pályázatot készített elő, amelynek segítségével megerősítenék a sürgősségi ellátást és javítanák a labortechnikai berendezéseket.