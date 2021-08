Zacher Gábor: Annyian haltak meg Magyarországon, mintha naponta 30 buszbaleset lett volna

A hatvani kórház főorvosát a járványhelyzetről, oltások kombinálásáról, a közelgő, nagyszabású rendezvényekről, tanévkezdésről és a vasárnap hajnali tömegszerencsétlenségről kérdeztük.

Az, hogy Európa oltás tekintetében itt-ott jól áll, nem jelent semmit. Az jelent valamit, hogy Afrika, Ázsia egyes országai nagyon cudarul állnak, és onnan jöhetnek az új mutánsok, amelyek már akár a delta utáni görög ábécét is kimerítik. Ezért kellene az elmaradott vagy kevésbé fejlett országok oltására is nagyon koncentrálni nekünk, a fejlett vagy fejlettebb országoknak. De vegyük górcső alá hazánkat, azon belül is a kisebb városokat. Nem olyan rég beszéltem egy 2500 fős település polgármesterével, aki azt mondta, hogy igazándiból azon kívül, hogy “Marika néni, legyem szíves, oltassa be magát”, más muníciójuk nincsen. Mást nem tudnak felhozni, okokat elmondani. A miértekre a háziorvosok sem feltétlenül kaptak elég információt, és tőlük pláne nem lehet elvárni, hogy körbejárják a körzetükben azokat, akiket még nem oltottak be, de szeretnének – na, ez így nem működik