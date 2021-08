Úgy érzem, valami ott maradt belőlem a balesetnél – mondja a buszvezető

Az egész országot megrázta az M7-es autópályán történt vasárnap hajnali autóbuszbaleset, amiben nyolcan vesztették életüket. A busz egynapos horvátországi nyaralásból tartott haza, amikor eddig ismeretlen okból letért az útról, és egy híd pillérének csapódott.

Az Indexnek nyilatkozó traumakutató szerint a túlélőknek szakember segítségére van szükségük, hogy fel tudják dolgozni a tragédiát, ugyanis poszttraumásstressz-szindróma alakulhat ki náluk. Erre engednek következtetni a balesetet elszenvedő egyik sofőr szavai is, aki könnyebb sérülésekkel megúszta a történteket, de egyelőre képtelen újra a volán mögé ülni.

Jelenleg táppénzen vagyok, és egy darabig biztosan nem térek vissza vezetni. Képtelen lennék rá. Itt vagyok 40 évesen, valamit biztosan kezdenem kell a jövőben, de egyelőre minden kusza. Nem tudom megmondani, hogy valaha is be tudok-e ülni a volán mögé. Korábban hivatásos tűzoltóként és kamionsofőrként is dolgoztam