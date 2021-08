Teljes titokban tartják, hol van a legszebb magyarországi buszmegálló

Egy Tolna megyei település buszmegállóját újította fel négy helybeli nő, és az első képkockákat nézve, talán senki nem mondaná meg, hogy a felvételeket az RTL Klub Híradója egy buszmegállóban készítette.

A felújításra az önkormányzat is engedélyt adott, tél végén kezdték meg a tervezést, a renoválás pedig tavasszal kezdődött el. A négy nő hétvégén, és hétköznap munka után is a buszmegálló megszépítésén dolgozott. Olyan is előfordult, hogy még éjszaka is dolgoztak, így három hét alatt elkészültek.

A visszajelzések alapján az utasok a falon lógó órának örülnek a legjobban, hiszen nagyon jön, ha elfelejtik felvenni az órájukat, elrakni a telefonjukat.

A különleges buszmegállót féltik a rossz szándékú emberektől, ezért a Híradó munkatársait arra kérték, hogy

tartsák titokban,

hogy a különleges buszmegálló melyik településen található.