Nem mondható épp felhőtlennek a dél-koreai Samsung és magyarországi akkumulátorgyárának helyet adó Göd lakosságának viszonya. A kormánydöntés értelmében az ipari parkot különleges gazdasági övezetbe sorolták, elvéve a kontrollt és az innen remélt iparűzésiadó-bevételt is a településtől. Pedig a város korábbi vezetése épp tőle várta a költségvetés helyrebillentését. Miután az Alkotmánybíróság is kimondta a kormányzati intézkedés jogszerűségét, a frontvonalak megmerevedtek.

A kormányzati narratíva szerint védeni kell azokat a beruházásokat, amelyek munkahelyeket teremtenek. A terület országgyűlési képviselője, Tuzson Bence tavaly áprilisban jelentette be, hogy újabb 2700 munkahely jön létre a Samsungnál. Azt nem említette, hogy a gyár 3500 dolgozójának csupán a fele magyar munkavállaló, a többi külföldi vendégmunkás. Bár őt nem tudtuk elérni, és írásban feltett kérdéseinkre sem reagált, az biztos, hogy már tavaly tisztában volt a probléma mibenlétével. Erre utal, hogy videót készített arról, miként képviseli a helyiek ügyét a Pest Megye Önkormányzatának elnökénél, Szabó Istvánnál.

Kezdetben a gyár csak a Göd-Újtelepen élőket terhelte zajával. Itt a város lakosságának gyengébb érdekérvényesítő képességgel rendelkező része él, ezért sikerült a feszültséget „fedő alatt” tartani, még úgy is, hogy a gyár ötven méterre van a legközelebbi házaktól. 2018-tól úgy kommunikálták a helyieknek a működést, hogy a gyár próbaüzemben működik. Bodnár Zsuzsa, a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület elnöke szerint ez nem volt igaz. Ekkor azonban még a gyár vezetése rugalmasabbnak mutatkozott, és a kifogásolt hűtőtornyokat hátrébb helyezte, és zajvédő falakat épített elé.

A gyár második ütemében megépült a B és a C egysége is, csak épp használatbavételi engedélyt nem kapott azóta sem. Ez azonban nem befolyásolta az ott zajló gyártási tevékenységet. Azt, hogy nincs minden rendben az engedélyekkel, a Göd-ÉRT derítette ki és az Átlátszó számolt be róla, miután hosszas huzavona után az egyesület választ kapott a közérdekű adatigénylésére. Ennek nyomán

a Pest Megyei Kormányhivatal vizsgálatot rendelt el, és idén februárban a két termelőegység használatát azonnal megtiltotta, három hónappal később pedig Egymillió forintos bírságot is kiszabott a Samsungra.

A környéken élőket azonban ez aligha nyugtatja meg. A bírság összege egy ekkora multi számára nem jelent visszatartó erőt, a termelés zavartalanul folytatódik tovább. A helyieknek viszont leginkább ezzel van bajuk, ugyanis – jelzésük szerint – esetenként elviselhetetlen a zaj. Az általuk felkért független zajszakértő megvizsgálta, és igazolta, hogy a kibocsájtott zajszint a gyár hatásterületén kívül is meghaladja a megengedett határértéket. Ezt követően a környezetvédelmi hatóság kénytelen volt elismerni a panaszok jogosságát, és új zajvédelmi hatásterületet megállapítani. A civilek által ennek alapján elkészített térkép tanúsága szerint több mint 450 ingatlant érint a zajszennyezés.

Túl sok eszköz azonban nincs a kezükben. Július 19-én közérdekű bejelentést küldtek az illetékes kormányhivatal vezetőjének, Tarnai Richárd kormánymegbízottnak, követelve, hogy a törvénysértés miatt a Samsung gyárát zárassa be. Most azzal kísérleteznek, hogy az ellenőrző hatóságot e-mailek sokaságával bombázzák, így kényszerítve a kormányhivatalt az ügyük melletti beavatkozásra.

Göd polgármestere, Balogh Csaba az Indexnek azt mondta, önkormányzatuk hatósági jogkörei a különleges gazdasági övezet létrehozásával megszűntek a Samsung SDI gyára felett, így az ő mozgásterük is szűk. Egyelőre a lakosság visszajelzéseinek és panaszainak becsatornázását végzik a megfelelő intézményeknél, és próbálnak egyeztetni a jelenlegi döntéshozókkal.

Mivel a fideszes vezetésű Pest megyének – ami a különleges gazdasági övezet felügyeletét látja el – felülről adják ki az utasításokat, ezek a beszélgetések inkább nyomásgyakorlást tudnak jelenteni, mintsem valós tárgyalást.

A város vezetése jobb híján a civil kezdeményezéseket támogatja, hisz a zajszennyezéssel érintett lakók saját érdekük miatt hajlandók elmenni a falig. Az egyesület régi levelezőpartnere a Pest Megyei Kormányhivatal, amelyet mi is megkerestünk kérdéseinkkel, egyebek mellett azt tudakolva, hogy a bírság kiszabásán túl mit kíván tenni a jogsértés megszüntetése érdekében, illetve hogy még meddig működhet használatbavételi engedély nélkül a B és C zónában a termelés. Válasz egyelőre nem érkezett.

A Göd-ÉRT legutóbbi beadványából annyi kiderül, hogy a kormányhivatal hatóságai a Samsung SDI-t zajcsökkentő intézkedési terv készítésére kötelezte, amely el is készült, tavaly januárban fogadták el. Ez idáig azonban nem eredményezett javulást, sőt Göd-Újtelepen, az Oázis lakóparkban és Alsógödön, de már a város távolabbi lakóövezeteiben is egyre nagyobb területeken okoz problémát a zajjal a gyártó. Az intézkedési tervet és az elkészült zajtérképet közadatigénylés ellenére nem adták ki az egyesület elnökének, állítólag üzleti titok. Ezt az eljárást az egyesület panasza nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálta, majd felszólította a kormányhivatalt, hogy haladéktalanul adja ki a zajcsökkentési intézkedési tervet az egyesületnek.

Bodnár Zsuzsa, az egyesület elnöke július 19-én arról tájékoztatta Tarnai Richárd kormánymegbízottat, hogy

a határértékeket jelentősen meghaladó, egészségére rendkívül káros, alacsony frekvenciájú, váltakozó erősségű Samsung-zaj – különösen éjszakánként – már egyenesen tűrhetetlen.

Mint fogalmaz: az újabb és újabb zajcsökkentési tervek kidolgozása és végrehajtása hosszú évekig elhúzódhat, miközben „az Ön által irányított hatóságok közreműködésével akadálytalanul bővülő vállalat további zajforrásokra is engedélyt kapott”.

Apró eredmény, hogy Pest Megye Önkormányzata biztosított forrást egy keskeny zajvédő erdősáv telepítésére. Miközben a civilek az azonnali zajcsökkentésért, részletes környezeti hatástanulmányért, valamint a lakóövezet és az iparterület közötti teljes terület erdősítéséért küzdenek, a bővítéssel összesen 120 hektárosra növelt gödi akkumulátorgyár mára már akkora lett, mint a nevadai sivatagban a Tesla.

(Borítókép: A Samsung SDI gödi elektromos járműakkumulátor-gyárának főépülete Gödön 2017. május 29-én, a gyár nyitóünnepségének napján. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)