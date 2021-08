Az Eucharisztikus Konferencia miatt félmilliárd forintot kap hét egyetem

Akár 5500 egyetemista is kiszorulhat tanévkezdéskor a budapesti kollégiumokból, miután a kormány úgy döntött, ezeken a helyeken szállásolja el a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia önkénteseit és zarándokait. Erről már létrejött a megállapodás a felsőoktatásért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és az egyetemek vezetése között - adta hírül a Népszava.



A kormány 500 millió forintot ad a hét érintett egyetemnek - ELTE, BME, BGE, SZFE, Óbudai Egyetem, Képzőművészeti Egyetem, Semmelweis - a férőhelyek támogatására. Budai Marcell, a HÖOK sajtófőnöke a lapnak elmondta, a kormány elfogadta kéréseiket, így az elsőéves hallgatók kollégiumi férőhelyét nem érintheti a bekért kapacitás, illetve nem érinti azon hallgatók helyeit sem, akik a nyáron is a kollégiumban tartózkodnak. A kormány elfogadta a diákoknak azt a kérését is, hogy az érintett hallgatóknak egész hónapra ne kelljen kollégiumi díjat fizetni.

A felek megállapodtak arról is, , hogy a kormány által az intézmények számára a férőhelyekért fizetett összeget kizárólag kollégiumi fejlesztésre, hallgatói szolgáltatásfejlesztésre lehet majd felhasználni. Azon hallgatók számára pedig, akik emiatt csak később tudnak beköltözni a kollégiumi szobájukba, biztosítani kell az online oktatást, hiányzás nem adható ez idő alatt.