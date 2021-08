Indítványozták a szegedi Árkád felrobbantásával fenyegető férfi letartóztatását

A Szegedi Járási Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki szerdán robbantással fenyegette meg az egyik szegedi bevásárlóközpontot.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2021. augusztus 19-én délután telefonált a 112-s segélyhívóra és közölte, hogy bombát rakott az általa megjelölt szegedi bevásárlóközpontba, és egy órájuk van az emberek kimenekítésére. A gyanúsított a hívását még többször megismételte és közölte, hogy lesz még pár bomba és innentől kezdve 3 és fél órájuk van a rendőröknek, hogy megtalálják a bombát. Közölte azt is, hogy látja a rendőröket, figyel mindent, a közelben van és sürgette őket, hogy lassan felrobban a bomba, vessenek be drónt is. A férfi még további két hasonló tartalmú hívást intézett a segélyhívóra – közölte az ügyészség.

A gyanúsított fenyegetései miatt a bevásárló központot lezárták, több száz embert érintően kiürítették, majd átkutatták. Az épületben bombát nem találtak.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélyére figyelemmel indítványozta a férfi letartóztatásának egy hónapra történő elrendelését. Az indítvány alapjául az szolgált, hogy a férfi többszörösen büntetett előéletű, többszörös visszaeső, sőt korábban is többször állt már bíróság előtt közveszéllyel fenyegetés bűncselekménye miatt.