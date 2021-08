Az újpalotai szoknyás fantom lehet az új Viszkis

Alaposan feladta a leckét a rendőröknek az a rabló, aki nemrégiben rabolt ki egy újpalotai takarékbankot, ahonnan ötmillió forintot zsákmányolt, majd egy helyi busszal kereket oldott. A hatóság egymillió forintos nyomravezető díjat szabott ki rá, de egyelőre semmi nyoma a szoknyát és szalmakalapot viselő tettesnek.

A Bors szerint vélhetően egy sorozatrablóról van szó, akihez immáron három eset is köthető. Az újpalotai rabláson kívül valószínűleg ő volt az, aki két pécsi rablást is elkövetett. A tavaly májusi rablás sok, mondhatni, hogy inkább kísértetiesen sok közös vonást mutat, az esetek módszerei, ideje, de még a technikája is megegyezik.

A lap megkereste a rendőrséget, akik továbbra is nyomoznak az ügyben. Mindössze annyit tudni, hogy egy 30 év körüli férfiről lehet szó, de bővebb információval nem rendelkeznek a hatóságok sem.