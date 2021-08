A siófoki polgármester továbbra is kiáll az Aranypart biztonsági főnöke mellett

Átalakított fegyvereket és kábítószert is találtak a siófoki Aranypart biztonsági főnökénél, akit a Terrorelhárítási Központ kommandósai fogtak el balatonszabadi házában július 29-én, és akit azóta már meg is vádoltak – számolt be róla a RTL Klub híradója. A ház végében a rendőrök szerint egy lőtér volt kialakítva.

Az Index korábban beszámolt róla, hogy Siófok polgármestere, Lengyel Róbert, aki rendőrből vált városi vezetővé, a Facebookon számolt be róla, hogy egyik volt munkatársát, Ressinka Imrét, aki most az önkormányzat megbízásából a Petőfi sétány biztonsági vezetője, egy augusztus éjszakán a TEK felfegyverzett kommandósai vitték el a házából.

A polgármester volt beosztottját és barátját, Ressinka Imrét ismeretlen személy bejelentése alapján állították elő, lőfegyverrel visszaélés és azzal való kereskedés gyanújával.

Később arról is beszámolt az Index, hogy Ressinka Imre házában több mint 300 gramm kábítószergyanús anyagot, négy-öt kilogramm régészetileg gyanús ékszert és érmét, valamint átalakított légpuskákat foglaltak le, továbbá a ház udvarán egy kialakított lőteret is találtak.

Mindezen információk ismeretében a polgármester továbbra is kiáll volt beosztottja mellett, azok után is, hogy Ressinka Imrét már meggyanúsították lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés, illetve kábítószer birtoklása miatt.

Minden körülményt figyelembe véve és gondosan mérlegelve én úgy döntöttem, nem engedem el munkatársam kezét. Döntsön majd a független magyar bíróság, ha eljut odáig az ügy

– írta Lengyel Róbert polgármester a Facebook-oldalán.